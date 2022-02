MVGM wspiera wdrażanie zielonych rozwiązań. Na celowniku ESG

Strategia, którą przyjęło MVGM, została stworzona w oparciu o dokument ONZ określający 17 celów zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 r.

Eksperci MVGM doradzają we wdrażaniu szeregu rozwiązań, które nie tylko chronią środowisko, ale również przynoszą wymierne korzyści właścicielom i najemcom nieruchomości.

MVGM jako zarządca nieruchomości skupia się na zapewnieniu dobrego samopoczucia oraz pozytywnych doświadczeń pracownikom korzystającym z biur.

Spełnianie wymogów środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) nie jest już kwestią wizerunkową, a staje się decydującym atutem w pozyskaniu inwestora lub najemcy.

Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych budynki odpowiadają za 36 proc. zużycia światowej energii, a sektor nieruchomości przebija w tej kategorii nawet transport. Branża nieruchomości generuje około 40 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych na świecie. Oznacza to, że na firmach, które na co dzień projektują, realizują i zarządzają budynkami ciąży ogromna odpowiedzialność za ograniczenie śladu węglowego.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Debiut w PRS, nowe linie biznesowe. MVGM ma za sobą pracowity rok



– Jako zarządcy nieruchomości widzimy, że deweloperzy w nowych inwestycjach stosują coraz więcej rozwiązań zmniejszających ślad węglowy. Dotyczy to każdego etapu życia nieruchomości – od procesu planowania poprzez budowę i zastosowanie materiałów ekologicznych, pochodzących z recyklingu czy od lokalnych dostawców, a kończąc na użytkowaniu budynku i implementacji efektywnych środowiskowo technologii, czy zachowań użytkowników. W większości nowoczesnych biurowców mamy już narzędzia i zaimplementowane strukturalne raportowanie CO2. MVGM również stawia sobie za cel poszukiwanie rozwiązań i innowacji, które możemy wdrożyć we współpracy z naszymi klientami, ale również lub przede wszystkim z wszystkimi użytkownikami zarządzanych przez nas budynków. W naszej firmie działa grupa specjalistów i ekspertów z zakresu ESG, którzy budują potężną bazę wiedzy i gromadzą unikalny know-how dotyczący najlepszych praktyk ze wszystkich rynków, na których jesteśmy obecni. Wszystko po to, by w pełnej gamie usług wspierać naszych klientów i odpowiadać na ich rosnące oczekiwania w kwestiach zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu i dziedzictwa naturalnego. Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom poszczególne miasta i regiony staną się lepszym miejscem do życia i ograniczymy zarazem negatywny wpływ człowieka na środowisko – podkreśla Łukasz Mazurczak, dyrektor zarządzający MVGM.