Efektem prac warszawskiego działu Leasing Office jest komercjalizacja i rekomercjalizacja blisko 4 tys. mkw. w położonym przy ul. Wołoskiej biurowcu myhive Mokotów One. Ogólna powierzchnia podpisanych umów stanowi blisko 20 proc. całego budynku.

Do myhive Mokotów One wprowadzi się Aldesa Polska - generalny wykonawca obiektów z sektora przemysłowego, infrastruktury i energetyki. Aldesa zajmie powierzchnię 1430 mkw.

Swoje biuro dwukrotnie powiększy, do 445 mkw., Moyers Arnaudow Świąder Kancelaria Adwokacko-Radcowska. specjalizująca się w doradztwie z szeroko rozumianego obszaru zdrowia - od badań, przez dopuszczenie do obrotu, wytwarzanie i dystrybucję oraz marketing.

W biurowcu na dłużej pozostanie Europ Assistance Polska - pionier na rynku usług assistance na świecie, prowadzący działalność w zakresie niesienia pomocy w kraju i za granicą. Europ Assistance Polska pozostanie w swoich biurze o wielkości 1337 mkw. przez kolejny rok.

Współpracę z CPIPG kontynuuje także MDSap, należący do Midis Group, jednej z największych grup IT w regionie EMEA. MDSap specjalizuje się w usługach dla bankowości i dla sektora finansów oraz dla sektorów ubezpieczeń i telekomunikacji oraz publicznego. Biuro firmy zajmuje 626 m kw.

myhive Mokotów One to jeden z czterech budynków należących do kompleksu biurowego myhive Mokotów, położonych w centrum biznesowego Mokotowa. Ten 13-kondygnacyjny biurowiec oferuje ponad 20 tys. mkw. całkowitej powierzchni. Budynek posiada certyfikat BREEAM In-use na poziomie Very Good.

Obecnie CPI Property Group zarządza 24 biurowcami w Warszawie, o łącznej powierzchni ponad 560 tys. mkw. i wartości przekraczającej 1,7 miliarda euro.

