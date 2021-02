Na Dolnym Śląsku powstało nowe centrum rozwoju usług IT

Międzynarodowa firma Klika Tech Inc. otwiera we Wrocławiu centrum rozwoju usług IT. To czwarte biuro firmy poza Ameryką Północną. W ciągu roku, we wrocławskim oddziale zatrudnienie może znaleźć kilkadziesiąt wysokiej klasy programistów. W procesie inwestycyjnym firmę wspierała Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH)

Klika Tech to międzynarodowy producent rozwiązań z zakresu Internetu Rzeczy (IoT), chmurowych i Big Data. Firma współtworzy innowacyjny sprzęt, oprogramowanie i produkty wbudowane. Jest globalnym i kompleksowym dostawcą usług – firma koncentruje się na projektowaniu rozwiązań opartym na trzech elementach: współpracy, doradztwie biznesowym i innowacjach technologicznych. Klika Tech zostało założone w 2013 roku. Jej siedziba mieści się w Miami na Florydzie. Firma obecna jest na rynkach Ameryki Północnej, Europy i Azji. Na swoje kolejne biuro wybrała serce Dolnego Śląska.



– Stawiamy na rozwój, dlatego nasze kolejne biuro tworzymy we Wrocławiu. To czwarta co do wielkości metropolia w Polsce. Nasz wrocławski oddział skupia się na zarządzaniu działalnością z zakresu B+R i Global Delivery. Wrocław to idealna lokalizacja dla naszej firmy. Jest wiodącym ośrodkiem innowacji, ma bardzo silne zaplecze akademickie i największą w kraju liczbę jednostek badawczo-rozwojowych. Liczne inwestycje nastawione na tworzenie środowiska sprzyjającego rozwojowi biznesu również przekładają się na atrakcyjność Wrocławia. To też oczywiście wykształceni i kompetentni specjaliści. Cieszymy się, że w ramach funkcjonowania nowego biura będziemy mogli współpracować z polskimi ekspertami – mówi Gennadiy M Borisov, prezes, Co-CEO firmy Klika Tech.



Jako partner AWS Advanced Tier, Klika Tech jest zaangażowane w dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań IoT i chmurowych, wykorzystując przy tym globalny i rozbudowany ekosystem usług biznesowych. Marka została wyróżniona przez AWS jako partner w zakresie dostarczania usług dla AWS IoT Core Services, Amazon API Gateway, AWS CloudFormation i AWS Lambda. Klika Tech jest też członkiem LoRa Alliance i Intel IoT Solutions Alliance. Firma współpracuje z liderami IT, m.in. Lenovo, Infineon Technologies, ST Microelectronic, EM Microelectronic czy Intel IoT Alliance.



– Inwestycję Klika Tech w Polsce wspierała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Udzieliliśmy inwestorowi między innymi niezbędnych informacji o klimacie inwestycyjnym w naszym kraju, połączyliśmy firmę z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. W kontekście tej inwestycji warto podkreślić, że Polska jest regionalnym liderem sektora BSS. Nasi wysokiej klasy specjaliści są magnesem dla zagranicznych firm z sektora IT, którzy chcą wejść na polski rynek. Przy inwestycji Klika Tech warto też zwrócić uwagę na rynek IoT, czyli Internetu Rzeczy. Podmiotów oferujących rozwiązania IoT w Europie Wschodniej jest blisko 900, z czego większość z nich działa właśnie w naszym kraju. Firmy świadczące rozwiązania IoT działają głównie w modelu B2B, tzn. sprzedają oprogramowanie innym przedsiębiorstwom. Drugie miejsce zajmują dostawcy usług programistycznych i rozwoju oprogramowania – i właśnie do nich należy firma Klika Tech – mówi Monika Grzelak z Centrum Inwestycji PAIH.



IoT, czyli Internet Rzeczy, pozwala urządzeniom wzajemnie się komunikować. Działanie polega na wymianie danych i wspierane jest przez usługi chmurowe. Innowacyjne rozwiązania mają już zastosowanie w wielu sektorach, m.in. w przemyśle, medycynie czy gospodarstwach domowych. Ale IoT to cały ekosystem usług biznesowych. Wykorzystuje przedmioty zdolne do zbierania i przetwarzania informacji, połączone w sieć i zapewniające synergię zastosowań. Łączenie produktów czy usług Internetu Rzeczy to lepsze zrozumienie nie tylko klientów czy konsumentów, ale i środowiska, produktów czy całych procesów. IoT rośnie w siłę. To bardzo perspektywiczny sektor – podkreślają eksperci PAIH.