W 2019 roku Deutsche Hypo REECOX Polska wykazał się podobnie jak w roku poprzednim niezwykłą stabilnością: po minimalnym spadku o 0,8 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, wskaźnik ten wynosi 185,1 punktów. Tymczasem Euro-Score Deutsche Hypo REECOX, podsumowujący wartości rynku nieruchomości na wszystkich sześciu rozpatrywanych rynkach europejskich, rozwija się ogólnie pozytywnie: pod koniec roku wzrósł on o 2,7 proc. w stosunku do trzeciego kwartału i wynosi obecnie 235,2 punktów.

– Za nami rekordowy rok! Z wolumenem transakcji na rynku nieruchomości w wysokości 7,8 mld EUR osiągnięto nowy rekord. Apetyt inwestorów jest niezaspokojony. Na każdy dobry projekt przypada nawet 10 poważnych potencjalnych nabywców. Dlatego trend ten przesuwa się obecnie w kierunku innych regionów, takich jak Kraków, Wrocław czy Trójmiasto – mówi Beata Latoszek, dyrektor przedstawicielstwa Deutsche Hypo w Warszawie

REECOX prezentuje kwartalnie rozwój koniunktury sektora nieruchomości w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce, Hiszpanii i Holandii. Obliczeń dokonuje się dla każdego z sześciu krajów przy użyciu pięciu zmiennych wejściowych. W Polsce są to: WIG 20, WIG Developers (NIER), Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych Komisji Europejskiej dla Polski, podstawowa stopa procentowa według stopy bazowej EBC oraz stopa procentowa dla dziesięcioletnich obligacji skarbowych. Pozytywna dynamika indeksu nieruchomości WIG Developers utrzymała się również w ostatnim kwartale. W porównaniu do poprzedniego kwartału wzrósł on o około 6,9% do 2.460 punktów, osiągając najwyższy poziom od maja 2011 roku. Z drugiej strony, wiodący polski indeks akcji WIG 20 nie był w stanie otrząsnąć się ze znacznego spadku w trzecim kwartale, spadając o kolejne 1,1% do 2.150 punktów.

– Nieruchomości biurowe, z udziałem 3,9 mld EUR, zgodnie z oczekiwaniami mają największy udział w transakcjach na rynku nieruchomości. Ale dzięki hotelom, nieruchomościom socjalnym, mieszkaniowym czy też nieruchomościom przeznaczonym dla opieki medycznej, inne segmenty rynku znajdują się teraz w centrum uwagi inwestorów - powiedziała Beata Latoszek podczas prezentacji danych REECOX.