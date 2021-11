Na koncert Chopina do biurowców Globalworth

W wybranych biurowcach będzie można wysłuchac 40-minutowych występów Julii Łozowskiej, Adama Kałduńskiego i Viet Trung Nguyena.

Koncerty we współpracy z Julian Cochran Foundation odbędą się w Warszawie (Warsaw Trade Tower), Gdańsku (Tryton Business House), Krakowie (Lubicz Park) i we Wrocławiu (Retro Office House).

Program koncertów składać się będzie z najpiękniejszych utworów wybitnego polskiego pianisty i kompozytora, Fryderyka Chopina. Dzięki partnerowi strategicznemu wydarzenia – firmie Yamaha – artyści zagrają na fortepianach najwyższej klasy.

- Nasze biurowce to coś więcej niż tylko miejsca pracy. Bardzo ważnym elementem naszej strategii jest budowanie społeczności Globalworth, co czynimy poprzez organizację licznych wydarzeń artystycznych i kulturalnych dla naszych najemców. Najnowszy pomysł to efekt m.in. popularności tegorocznego Konkursu Chopinowskiego, który cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. W listopadowe i grudniowe popołudnia pracownicy naszych najemców i osoby odzwiedzające biurowce będą mieli okazję wysłuchać muzyki Chopina w wykonaniu światowej klasy pianistów - mówi Paweł Słupski, Senior PR & Marketing Manager w Globalworth Poland

Artyści, którzy zagrają w budynkach Globalworth, są uczestnikami tegorocznej edycji słynnego na całym świecie Konkursu Chopinowskiego organizowanego w Warszawie. Inauguracyjny koncert zagra Julia Łozowska, 17 listopada o godz. 17:00 w Tryton Business House w Gdańsku. Kolejne recitale odbędą się w Warszawie (18 i 25 listopada oraz 16 grudnia o godz. 16:45 w Warsaw Trade Tower), Krakowie (30 listopada o godz. 17:00 w Lubicz Park) i we Wrocławiu (14 grudnia o godz. 16:30 w Retro Office House).

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Julia Łozowska (ur. 16 maja 2001 roku) – studiuje na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w Hochschule für Musik, Theater und Medien w Hanowerze. Jest laureatką wielu konkursów, w tym Konkursu Chopinowskiego w Narwie (2018, I nagroda), Festiwalu Pianistycznego „Chopinowskie Interpretacje Młodych” w Koninie-Żychlinie (2016, I nagroda) i Konkursu Pianistycznego w Ville de Gagny (2019, II nagroda). Koncertowała m.in. w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w NOSPR w Katowicach, w ośrodkach chopinowskich w Polsce i wielokrotnie za granicą.