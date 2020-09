Na Łazarzu powstaną biurowce i osiedle. Zbudują je Międzynarodowe Targi Poznańskie?

W połowie maja Międzynarodowe Targi Poznańskie poinformowały o przetargu działki położone w kwartale ulic Matejki-Grunwaldzka-Ułańska, gdzie przez lata funkcjonował parking dla targowych gości czy magazyny należące do miejskiej spółki.

Nowe osiedle przy ul. Matejki

Początkowo planowano, że do rozstrzygnięcia przetargu dojdzie pod koniec lipca, jednak ostatecznie podjęto decyzję o jego przesunięciu na 15 września. Cena wywoławcza działki, która może być łakomym kąskiem dla deweloperów wynosi ponad 114 mln zł.

Potencjalny nabywca oprócz ponad 5,5 ha gruntu otrzyma też koncepcję zagospodarowania tego terenu, którą przygotowała - na zlecenie MTP - pracownia CDF Architekci.

Projekt ten zakłada powstanie osiedla mieszkaniowego i biurowców w rejonie ulic Ułańskiej, Grunwaldzkiej i Matejki, a na tyłach dawnego kina Olimpia mógłby powstać hotel (wysokość przyszłej zabudowy odpowiada już istniejącej, przypadku budynków mieszkalnych będzie to pięć kondygnacji). Z kolei w zabytkowych obiektach pokoszarowych mogłyby funkcjonować restauracje, lokale usługowo-kulturalne.

Będzie to możliwe dzięki uchwaleniu w ubiegłym roku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O jego przygotowanie już w 2016 r. wnioskowała Rada Osiedla Święty Łazarz oraz MTP.

Przetarg odbędzie się we wtorek o godz. 12. Około godziny 13 powinniśmy już znać jego wyniki - mówi Tomasz Kobierski, prezes MTP. W rozmowie z "Głosem" nie chce jednak zdradzić jakie jest zainteresowanie przetargiem. Mamy jednak przygotowanych kilka scenariuszy. Jeden z nich zakłada, że jeśli nie dojdzie on do skutku, to MTP wejdzie w rolę dewelopera i stworzy osiedle według koncepcji, której przygotowanie zleciliśmy – tłumaczy T. Kobierski.

Czy jeśli tak się stanie, przebudowa hali Arena, którą spółka miała sfinansować ze sprzedaży gruntu, będzie zagrożona? Prezes targów tłumaczy, że nie przewiduje takiej możliwości. Przypomnijmy, że przetarg na generalnego wykonawcę hali ma zostać ogłoszony jeszcze we wrześniu.

Kiedy ruszy przebudowa hali Arena?

Remont Areny ma rozpocząć się pod koniec tego lub na początku przyszłego roku i będzie kosztował ponad 100 milionów złotych. Docelowa pojemność podczas wydarzeń sportowych to od 6,1 tys. do 6,5 tys. miejsc siedzących, a na koncertach pomieści się nawet 9 tys. osób. Wnętrze obiektu zostanie całkowicie przebudowane. Poziom podłogi ulegnie obniżeniu o 6 metrów. Zmieni to układ trybun, które obecnie są łukowe i oddalone od parkietu.

Wielopoziomowe mobilne trybuny zostaną usytuowane równolegle do boiska, ich konstrukcja umożliwi szybkie złożenie część miejsc i pozostawienie pustej płyty parkietu. W nowej Arenie znajdą się też szatnie, garderoby, sale konferencyjne, food court oraz restauracja z tarasem. Wejście do Areny od strony placu Olimpijskiego zostanie obniżone w stosunku do obecnego.Zyska formę amfiteatru, który następnie - przez lobby - zaprowadzi uczestników wydarzeń na kondygnację "- 1".

Źródło: gloswielkopolski.pl