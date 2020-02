Na warszawskim rynku biurowym podaż goni popyt i szykują się kolejne rekordy

Rekordowa liczba umów najmu na bardzo duże powierzchnie w Warszawie

W ciągu 2019 r. podpisano w Warszawie aż 12 umów na powierzchnie biurowe przekraczające 10 tys. m kw. Co więcej, aż cztery z nich zawarto na powierzchnię większą niż 20 tys. m kw. Tylko tych 12 wspomnianych transakcji najmu odpowiadało za niemal 30 proc. całkowitego popytu.

Eksperci BNP Paribas Real Estate Poland zwracają uwagę, że rekordowa umowa była również największą w całej historii polskiego rynku biurowego. W lipcu ubiegłego roku mBank sfinalizował umowę, na mocy której zajmie 45,6 tys. m kw. czyli niemal całą powierzchnię biurowca Mennica Legacy Tower. Zresztą cały sektor bankowy i ubezpieczeniowy był bardzo aktywny na tym rynku. Poza wspomnianym mBankiem, dużymi transakcjami mogą się pochwalić m.in. PKO BP, który na swoją nową siedzibę wybrał budowany obecnie biurowiec Chmielna 89, Getin Noble Bank, który już wkrótce wprowadzi się do budynku C kompleksu The Warsaw Hub oraz jeden z największych polskich ubezpieczycieli - firma Warta, której nową siedzibą stanie się wieżowiec Warsaw Unit.

Nie tylko nowe budynki cieszyły się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem. Wielu najemców dobrze czuje się w swoich dotychczasowych lokalizacjach i zdecydowało się w nich pozostać. Przykładem tego mogą być giganci branży telekomunikacyjnej: Orange, który odnowił umowę na najem niemal 45 tys. mkw. w dedykowanym mu kompleksie Miasteczko Orange czy T-Mobile, który przez kolejne lata będzie funkcjonował w biurowcu Marynarska 12.

Popyt znacząco przewyższał nową podaż, największe zainteresowanie centrum miasta

Ogromny popyt na nowe powierzchnie biurowe sprawił, że deweloperzy nie nadążali za zainteresowaniem najemców. W zeszłym roku całkowity popyt osiągnął 878 tys. m kw. czyli był wyższy niż rekordowy rezultat z 2018 r. Popyt netto, z wyłączeniem odnowionych umów na dotychczas zajmowane powierzchnie, wyniósł 583 tys. mkw. i zdecydowanie przewyższył wolumen nowej podaży.