Nadchodzi nowa era w projektowaniu biur

Kryzys Covid-19 znacząco pogłębił cywilizacyjny problem depresji oraz stresu niemal w każdej grupie społecznej. Raporty WHO czy firm takich jak Deloitte wskazują, iż uczucie niepokoju i stres towarzyszy stale m.in. ponad 44% Millenialsów oraz 48% pokolenia Gen Z, którzy stanowią znaczącą część pracowników biurowych. Potęgujące te uczucia dystans społeczny, izolacja oraz praca zdalna stały się nowym standardem.

Praca zdalna nie zastąpi bezpośrednich kontaktów

Nie da się na dłuższą metę efektywnie współpracować wyłącznie poprzez kontakty zdalne, a w wielu branżach jest to po prostu nie możliwe. Odczuwają to zarówno pracownicy biurowi jak i właściciele biznesu.

Obecność w biurze pozwala też w dużym stopniu oddzielić pracę od życia prywatnego, unikając związanych z tym frustracji. Każdy, kto ceni swój czas prywatny dąży do tego, aby pracę wykonywać efektywnie w godzinach do tego przeznaczonych, a następnie mieć czas dla siebie lub swojej rodziny. Dzięki temu można utrzymać zdrowy i tak bardzo potrzebny work-life balance. Dlatego dobrostan psychiczny ludzi musi stać się ważnym aspektem działalności organizacji, które przygotowują się na rzeczywistość post-covidową. Na szczęście perspektywa pracy hybrydowej będzie w stanie zneutralizować negatywne skutki izolacji i jest bardziej realna niż stała praca zdalna.

Well-being na wagę złota

W związku z tym kreowanie zrównoważonego środowiska pracy, które dba o ogólny well-being człowieka będzie jednym z KPI liderów biznesu. Ta zmiana podejścia w zarządzaniu organizacją będzie miała również swoje odzwierciedlenie w aranżacji biur, do jakich bezapelacyjnie nawet 70% pracowników pragnie wrócić.

Miejsce, które będzie przyjazne człowiekowi, pozwoli zachować odpowiedni dystans, ale też kontakty pomiędzy pracującymi ludźmi. Idea zdrowego ekobiura funkcjonowała dotychczas w kategorii nice to have, dzisiaj nabiera rangi must have. Składa się na nie m.in. odpowiednia wilgotność powietrza, naturalne światło, ekologiczne materiały przyjazne człowiekowi oraz elementy biophilic design.

TARCZA FINANSOWA 2.0 w pytaniach i odpowiedziach Wypełniasz wniosek o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0 PFR? Masz wątpliwości dotyczące jej zapisów?

NAPISZ DO NAS! Wasze pytania zadamy ekspertom Polskiego Funduszu Rozwoju, którzy podzielą się swoją wiedzą na temat dostępnych rozwiązań. Piszcie: tarcza@ptwp.pl