Nadciąga burza mózgów. CIC kompletuje stajnię talentów

Działamy w duchu white label. Nigdzie nie afiszujemy się z naszym logo. Wolimy się chwalić sukcesami naszych najemców. Chcemy, by firmy utożsamiały się ze swoim biurem i przed inwestorami oraz klientami budowały wizerunek stabilnego partnera, a nie podnajemcy innego brandu – tłumaczy Izabela Górska, Co-Founder i Managing Director CIC Poland.

Cambridge Innovation Center rozpoczął działalność w stołecznym Varso. Jak wygląda jego komercjalizacja?

Izabela Górska, Co-Founder i Managing Director CIC Poland: Jeszcze przed otwarciem przekroczyliśmy zakładane plany komercjalizacji – około stu osób wprowadziło się do przestrzeni już w pierwszym miesiącu. Reprezentują m.in. branżę związaną ze sztuczną inteligencją, proptechem, consultingiem i przemysłem kosmicznym, który ostatnio prężnie się rozwija. W pierwszej fazie projektu mamy do dyspozycji 8 tys. mkw. Jesteśmy zatem gotowi przyjąć 1,1 tys. osób. W drugim etapie CIC Warsaw powiększy się o dodatkowe 6 tys. mkw. W sumie będzie mogło u nas pracować około 2 tys. osób.

Jak to się stało, że marka trafiła do Polski?

Cambridge Innovation Center zostało założone w 1999 r. w Cambridge przez naszego prezesa Tima Rowe’a, który jako absolwent Massachusetts Institute of Technology postanowił stworzyć przestrzeń, w której nadal mógłby współpracować z ludźmi z uczelni przy tworzeniu nowych projektów. Na początku wynajęli mały pokój przy Kendall Square. Dzisiaj marka działa w kilku budynkach na trzech kontynentach. We wrześniu CIC otworzy się w Tokio. Przez biura i laboratoria CIC na całym świecie przewinęło się ponad 6,5 tys. firm – od gigantów, takich jak: Microsoft, EY, IBM czy L’Oreal po startupy typu HubSpot. W pierwszym centrum CIC w Cambridge powstawał najpopularniejszy na świecie system operacyjny używany w telefonach komórkowych, czyli Android od Google. Facebook podpisywał pierwszą umowę inwestycyjną w przestrzeniach CIC. W Polsce jestem współzałożycielką tego projektu. Wcześniej zarządzałam warszawską lokalizacją firmy Business Link. W 2015 r. poznałam Tima Rowe’a, który zachęcił mnie do stworzenia filii w Polsce.

Warszawa będzie ósmą lokalizacją?

Tak i drugą po Rotterdamie w Europie. Warto podkreślić, że CIC działa dwukierunkowo. Kręgosłupem komercyjnym, dzięki któremu możemy funkcjonować jest wynajem powierzchni biurowej. Na tym zarabiamy. Drugim kanałem są aktywności prowadzone przez Venture Café, czyli siostrzaną fundację non profit zajmującą się animowaniem całego naszego środowiska, ale również otwartą dla wszystkich ludzi chcących włączyć się w działania wspierające innowacje.

