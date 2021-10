Nadszedł czas, aby firmy podjęły działania w zakresie zapewnienia komfortu w miejscu pracy

Andrew Hallissey, dyrektor zarządzający Colliers ds. usług dla najemców w regionie EMEA, fot. mat. prasowe









Autor: PropertyNews.pl

Dodano: 28 paź 2021 14:52

Elastyczne rozwiązania w zakresie przestrzeni biurowej oraz technologie umożliwiające współpracę zespołom pracującym w trybie hybrydowym, a wszystko to w zrównoważonym środowisku pracy – to tylko niektóre z czynników, które najemcy powinni uwzględnić w swoich strategiach w miarę dostosowywania się do nowych modeli pracy – wynika z raportu firmy Colliers pt. „CRE – our industry today, tomorrow, and beyond: Engage, Evolve, Accelerate”.