Najem jeszcze bardziej flex? Corees Polska i The Instant Group łączą siły

Partnerstwo Corees Polska i The Instant Group będzie świadczyć strategiczne usługi doradcze w zakresie nieruchomości dla organizacji, w celu umożliwienia im osiągnięcia elastyczności w obszarze najmu oraz w ramach posiadanych portfeli nieruchomości.

Partnerstwo powstaje w momencie, w którym ponad 80% dyrektorów ds. nieruchomości spodziewa się, że w ciągu najbliższych 36 miesięcy zajść będą musiały fundamentalne zmiany w ich strategii dotyczącej przestrzeni pracy w biurach, mające na celu dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

W ostatnim badaniu przeprowadzonym przez Corees Polska i Antal, 56% pracodawców planuje utrzymać obecne wykorzystanie powierzchni biurowej.

77% pracodawców stwierdziło, że chociaż model hybrydowy nie jest idealnym rozwiązaniem, to w 2021 r. będzie on odgrywał ważną rolę w ich firmach, co świadczy o widocznej zmianie w wymaganiach dotyczących nieruchomości.

Corees Polska i The Instant Group będą wspólnie oferować klientom korporacyjnym fachowe usługi doradcze w zakresie przyszłej strategii dotyczącej przestrzeni roboczej, troszcząc się o ich interesy w zakresie nieruchomości, stanowiących zazwyczaj trzecią co do wielkości pozycję kosztową w każdej firmie.

Jako platforma skupiająca elastyczne powierzchnie i dysponująca ponad 20 tys. ofert elastycznych biur na całym świecie, The Instant Group wykorzystuje szczegółowe dane dotyczące kosztów i dostępności w celu pozyskania efektywnych kosztowo powierzchni biurowych oraz zarządzania nieruchomościami i operacjami w obiektach w imieniu klientów korporacyjnych. Posiadając rozległą praktyczną wiedzę i lokalne doświadczenie, Corees Polska będzie świadczyć usługi konsultingowe i doradcze w zakresie optymalnego wykorzystania aktywów nieruchomościowych, maksymalizacji wartości nieruchomości oraz przeprowadzania przeglądów prawnych i technicznych poszczególnych nieruchomości.

