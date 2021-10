Najem siedmiu biurowców w Warszawie w nowych rękach

CBRE zaopiekuje się kolejnymi siedmioma biurowcami w Warszawie.

Łączna powierzchnia najmu wszystkich budynków to ponad 47 tys. mkw.

Kopernik Office to kompleks pięciu budynków biurowych. Każdy budynek składa się z pięciu pięter, w których mieszczą się moduły biurowe od 400 mkw. do 1040 mkw. Kopernik Office Building znajduje się przy Alejach Jerozolimskich 176, na warszawskich Włochach, co zapewnia bliskość tras wylotowych z miasta. W pobliżu znajdują się też liczne linie autobusowe oraz stacja Szybkiej Kolei Miejskiej. Ponadto, do dyspozycji najemców jest 764 miejsc parkingowych, rozmieszczonych na 6 poziomach. Kompleks posiada certyfikat zielonego budynku BREEAM na poziomie bardzo dobry.

Nefryt i Topaz to budynki biurowe na warszawskim Mokotowie, które oferują odpowiednio ponad 15 tys. mkw. i 10 tys. mkw. powierzchni do wynajęcia. Na kondygnacjach znajdują się łatwe do aranżacji biura, które spełniają techniczny standard klasy A. Przeszklona fasada pozwala na dostęp naturalnego światła, co przekłada się na dobre samopoczucie pracowników i ich efektywność.

Oba biurowce są zlokalizowane przy ulicy Domaniewskiej oraz ulicy Rodziny Hiszpańskich. Nieopodal znajdują się przystanki autobusowe i tramwajowe komunikacji miejskiej, ścieżka rowerowa, jak również duże centrum handlowe Galeria Mokotów.

- Cieszę się, że powierzono nam w pełni komercjalizację trzech projektów biurowych. Kompleks Kopernik Office to wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy. To projekt, który ponad 10 temu otworzył zachodnią część Warszawy na projekty biurowe. Z kolei Nefryt i Topaz to budynki w sercu biurowego Mokotowa, o najwyższym standardzie, które cechuje duża elastyczność aranżacji przestrzeni – mówi Radosław Pawlak, dyrektor w dziale powierzchni biurowych CBRE.