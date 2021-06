Najem w Gdański Business Center pod opieką doradców

W ramach świadczonych usług CBRE będzie również zarządzać projektami aranżacji dla przyszłych najemców kompleksu.

Gdański Business Center oferuje około 100 tys. mkw. przestrzeni komercyjnej w czterech nowoczesnych budynkach.

Gdański Business Center to kompleks biurowy klasy A zlokalizowany w centrum Warszawy.

Obiekt zarządzany jest przez międzynarodowego menadżera inwestycyjnego - Savills Investment Management.

- Gdański Business Center to nasz flagowy projekt biurowy, charakteryzujący się doskonałą ekspozycją i oferujący wysokiej klasy przestrzeń biurową i handlowo-usługową. Komercjalizację tej inwestycji zdecydowaliśmy się powierzyć jednej z najbardziej doświadczonych i największych na świecie agencji doradczych, czyli firmie CBRE. Jestem przekonana, że nasza współpraca będzie owocna, tym bardziej, że Gdański Business Center to doskonałe miejsce do rozwoju każdego biznesu. Wielu najemców kompleksu, będących liderami w różnych branżach, swoją przyszłość związało z tym biurowcem lata temu. Dlatego nie mam żadnych wątpliwości, że sprosta on oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów - mówi Julia Racewicz, Senior Asset Manager, Savills Investment Management.

Wśród kluczowych najemców Gdański Business Center znajdują m.in. firmy takie jak: Provident Polska, KPMG, Aviva, Philip Morris, Euronet, KMD, Uber, Nielsen, Dell.

- Świetna komunikacja, dostępność terenów zielonych i bliskie sąsiedztwo największego i najpopularniejszego centrum handlowego w stolicy to niewątpliwe zalety lokalizacji GBC. Ponadto wysoki standard wykończenia budynku, udogodnienia dla najemców w kompleksie i możliwość efektywnego wykorzystania przestrzeni – mówi Radosław Pawlak, dyrektor w dziale powierzchni biurowych CBRE.

Poza przestrzeniami biurowymi, na terenie kompleksu ulokowane są także restauracje, kawiarnia, salon kosmetyczny, przedszkole, centrum medyczne, klub fitness Zdrofit oraz ogólnodostępny dziedziniec z elementami zieleni i małej architektury. Do dyspozycji najemców inwestycji są również tarasy zlokalizowane na wyższych piętrach budynków. W Gdański Business Center znajduje się 1379 miejsc parkingowych podziemnych i 76 naziemnych oraz infrastruktura dla rowerzystów z 416 stojakami rowerowymi, szatniami i prysznicami.

- Wysoki standard wykończenia wnętrz, elastyczność aranżacji przestrzeni, optymalny dostęp do światła dziennego oraz nowoczesne instalacje budynkowe sterowane rozbudowanym systemem BMS cechują kompleks GBC. To także elementy, które sprawiają, że najemcy w obiekcie zyskują komfortową przestrzeń dla swoich pracowników - mówi Krzysztof Koziar, dyrektor w dziale doradztwa budowlanego CBRE.

Inwestycja uzyskała certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie Excellent.