Najemca bierze więcej mkw. biur w Olivia Four

- Na powiększenie powierzchni wynajmu zdecydowaliśmy się ze względu na dynamiczny rozwój oraz otwarcie nowych stanowisk pracy w obszarze wsparcia kluczowych klientów firmy – mówi Tomasz Świecki, Director Delivery z Acxiom Global Service Center Polska.

Od 2016 roku na terenie Olivii Business Centre biura Acxiom zajmowały powierzchnię 1269 m2. Jeszcze przed upływem okresu umowy spółka zdecydowała się na jej przedłużenie i powiększenie zajmowanej powierzchni do 1682 mkw. Zgodnie z nowymi zapisami, biura firmy znajdować się będą na 3 i 4 kondygnacji budynku Olivia Four. Acxiom równocześnie zwiększa liczbę miejsc parkingowych zajmowanych w garażach podziemnych.

- Nowa umowa zakłada przebudowę i remont dotychczasowej przestrzeni oraz aranżację nowych biur. Za aranżację odpowiadają Katarzyna Koza i Jagoda Paluchowska. Podobnie jak poprzednio, na nowej powierzchni znajdzie się wiele ciekawych rozwiązań, które uwzględniają także ekologię materiałów i technologii wykonania. Aranżacyjnie projekt nawiązuje do aktualnej powierzchni, co można zauważyć np. w wyborze kolorów wykładziny lub elementów dekoracyjnych czyli szarość, zieleń oraz intensywna pomarańcz. Nie zabraknie również nowych elementów, np. nawiązujących do miasta, w którym znajduje się biuro czyli Gdańsk. Pojawią się również rozwiązania umożliwiające optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni oraz zapewnienie jak najbardziej komfortowych warunków pracy dla naszych pracowników – mówi Karolina Bykowska, Facility Manager w Acxiom.

Biura firmy, oprócz doskonale wyposażonych stanowisk pracy zapewniają pokój relaksu ze stołem do bilardu, rzutkami, konsolą do gier i telewizorem. Na nowej powierzchni znajdzie się również miejsce na stół do ping-ponga. Do dyspozycji pracowników są w pełni wyposażona kuchnia i przestronna jadalnia. Acxiom ponadto przykłada dużo uwagi do ekologii. Firma wybrała budynek, który przeszedł rygorystyczną certyfikację BREEM na poziomie Excellent, a wyposażenie wnętrz biurowych wykonane jest z materiałów poddawanych recyklingowi. Biurowe wykładziny produkowane są wyłącznie z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych i bez odpadów produkcyjnych. Do ich montażu nie stosuje się kleju, a ekologiczne taśmy wykonane z przetworzonych plastikowych butelek, po demontażu wykładziny trafią do ponownego wykorzystania przez ich producenta.