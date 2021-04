Najemca IT wchodzi do warszawskiego Business Garden

Najemcę w procesie negocjacji reprezentowała firma AXI IMMO. Właścicielem kompleksu jest firma Vastint.

STM Cyber jest polską spółką specjalizującą się w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, tworzoną przez zespół wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów z wieloletnią praktyką, potwierdzoną najbardziej uznanymi certyfikatami branżowymi. Łącząc pasję, zaangażowanie oraz profesjonalizm w działaniu, świadczy usługi dla kluczowych Klientów sektorów: bankowości i finansów, energetyki oraz paliw, administracji publicznej oraz sektora enterprise zarówno na rynku polskim, jak i międzynarodowym.

- Niezakłócony dostęp do sieci oraz stały nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem prowadzonych operacji finansowych to obecnie kluczowe elementy w każdej firmie. Nie dziwi zatem, że w ostatnich latach specjaliści z zakresu cyberbezpieczeństwa lub szerokorozumianej branży IT są bardzo pożądanym typem pracownika. Świadomi ogromnej konkurencji na tym rynku, zdecydowaliśmy się na relokację do nowej atrakcyjnie zaprojektowanej powierzchni, aby zarówno nasza obecna jak i przyszła kadra mogła pracować w komfortowych warunkach i w przyjemnej dla oczu scenerii. Kompleks Business Garden spełnił nasze wymagania pod wieloma względami, dlatego z niecierpliwością oczekujemy odebrania kluczy do nowego biura – powiedziała Marta Syta, STM Cyber.

- Oddany do użytku w 2017 roku kompleks z powodzeniem spełnia wymagania najemców reprezentujących różne branże. Do grona firm m.in. z sektora farmaceutycznego, finansowego i logistyki dołącza firma informatyczna. Jesteśmy pewni, że standard nowej siedziby oraz zielone otoczenie kompleksu stworzą inspirujące środowisko pracy, dzięki któremu pracownicy STM Cyber będą bardziej kreatywni, a firma z powodzeniem będzie rozwijała swoją działalność – skomentowała Anna Szmilewska, Senior Leasing Manager, Vastint Poland.

Firma AXI IMMO oprócz prowadzenia negocjacji była odpowiedzialna m.in. za koordynację prac projektowych i dopilnowanie standardu wykończenia biura, a także monitorowanie oraz optymizację kosztów podczas całego procesu.