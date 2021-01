Najemca na dłużej w biurowcu Gdański Business Center

Z Gdański Business Center firma związana jest od samego początku funkcjonowania obiektu, tj. od 2014 roku. Biura Provident Polska znajdują się na dwóch piętrach Budynku GBC A i zajmują ponad 4 000 mkw. powierzchni. W procesie negocjacji najemcę reprezentowała międzynarodowa firma doradcza Colliers International.

- Doskonała lokalizacja, wysokiej jakości przestrzeń biurowa i szeroki wachlarz usług dodatkowych – to atuty Gdański Business Center, które od wielu lat cenią sobie nasi najemcy. Jednym z nich od 2014 roku jest Provident Polska – firma, która niedawno podjęła decyzję o kontynowaniu tej współpracy na kolejne kilka lat. To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód zaufania, za które pragnę podziękować. Fakt, że umowę z Provident Polska sfinalizowaliśmy w dobie pandemii, cieszy nas podwójnie i utwierdza w przekonaniu, że tradycyjnie biura nadal odgrywają niezwykle istotną rolę na rynku pracy. Wielu naszych obecnych najemców jest podobnego zdania, dlatego jestem przekonana, że już niedługo będziemy mogli informować o kolejnych sukcesach Gdański Business Center - mówi Julia Racewicz, Senior Asset Manager, Savills Investment Management.

- W trakcie opracowywania strategii biura dla Head Office, we współpracy z naszym partnerem – firmą Colliers - przeanalizowaliśmy różne scenariusze. Ponieważ działamy w branży mocno dotkniętej przez pandemię, dominującym kryterium była optymalizacja kosztowa. Ponadto sprawny transfer niemal wszystkich pracowników biura głównego w ciągu jednego weekendu na tryb pracy zdalnej oraz szybkie przystosowanie się do nowego typu pracy zainspirowały nas do przemyślenia na nowo celu i funkcji biura. Przeprowadziliśmy badania miejsca pracy, z których wnioski były jasne – choć koncepcyjna, indywidualna praca bardziej efektywna jest w domu, to nadal chcemy się spotykać, pracować zespołowo, warsztatowo, utrzymywać bliskie relacje z partnerami biznesowymi. Nowy styl pracy – hybrydowy – wymaga elastycznej powierzchni w dogodnej lokalizacji. Dlatego w ramach projektu „One Office” połączyliśmy trzy dotychczasowe warszawskie lokalizacje (w tym spółkę z grupy IPF) w jednym, najlepszym według naszej oceny miejscu – w Gdański Business Center. Zmniejszając powierzchnię naszych warszawskich biur o 50%, jednocześnie zwiększyliśmy komfort współpracy pracowników wszystkich rozproszonych do tej pory jednostek. Wierzymy, że decyzja o kontynuacji bardzo dobrej, 7-letniej współpracy z Gdański Business Center przez kolejne 5 lat jest bardzo korzystna nie tylko z finansowego punktu widzenia, ale także zapewni nowoczesne i przyjazne miejsce pracy dla naszych pracowników - dodaje Małgorzata Wojtuszko, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zakupami i Majątkiem w Provident Polska.