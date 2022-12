Najemca poufny na lokalizację swoich biur wybrał powierzchnie w biurowcu Corner House na Mokotowie. W proces zaangażowane były agencja doradcza Corees Polska oraz Biuro Nieruchomości Maxon.

Najemca poufny wybrał biura w warszawskim Corner House.

Miejsce umożliwia wygodną komunikację ze strategicznymi punktami miasta.

Naszemu klientowi zależało na sprawnym rozpoczęciu działalności w nowym biurze oraz dostosowaniu powierzchni zarówno do działań administracyjnych, jak i szkoleniowych. Powierzchnia w Corner House spełniła wszystkie te wymogi. Prestiżowe położenie oraz bliska sieć połączeń autobusowych, tramwajowych i metra zapewniają wygodną komunikację ze strategicznymi punktami miasta. Standard wykończenia oraz stopień przystosowania powierzchni do wymogów naszego klienta umożliwiły z kolei szybkie rozpoczęcie działań w nowym miejscu – komentuje Beata Tabaka, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w MAXON Nieruchomości.

Corner House został doceniony przede wszystkim za jego kameralny charakter oraz doskonałą lokalizację - biurowiec usytuowany jest na Mokotowie, przy głównej arterii komunikacyjnej dzielnicy przy ulicy Puławskiej. Moje gratulacje dla wszystkich stron zaangażowanych w ten proces – dodaje Monika Rogucka, Leasing Director w Corees Polska.

Corner House to 11-kondygnacyjny budynek biurowy, dysponujący około 3 700 m2 powierzchni biurowej. Obiekt zapewnia dostęp do 57 podziemnych miejsc parkingowych. Budynek położony jest przy ulicy Puławskiej 111B w warszawskiej dzielnicy Mokotów, w odległości ok. 15 minut zarówno od ścisłego centrum Warszawy jak i Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina.

