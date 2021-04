Najemca zostaje na dłużej w biurowcu GTC

Najemca nie zmienia metrażu swojej siedziby głównej i będzie nadal zajmował powierzchnię 9 356 m kw. w City Gate, nowoczesnym budynku biurowym klasy A, znajdującym się w Bukareszcie.

KMG Rompetrol, gigant naftowy prowadzący swoją działalność operacyjną w Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Gruzji zdecydował się przedłużyć umowę najmu na 9 356 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w północnej wieży kompleksu City Gate do grudnia 2026 roku. Biurowiec jest położony w prestiżowej części biznesowej dzielnicy Bukaresztu i składa się z dwóch budynków oferujących łącznie prawie 48 000 m kw. wysokiej jakości przestrzeni biurowej.

- Doceniamy zaufanie jakim obdarzają nas partnerzy biznesowi, którzy cenią najwyższej jakości rozwiązania, jakie oferujemy w naszych biurowcach. KMG Rompetrol to firma, która dynamicznie rozwija się zarówno w Rumunii, jak poza jej granicami, a także przywiązuje dużą wagę do zapewnienia swoim pracownikom najlepszych warunków do pracy. Cieszymy się, że tak renomowane przedsiębiorstwo pozostaje wierne naszym usługom, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii. To pokazuje, że nasza strategia utrzymywania partnerskich relacji i długoterminowej współpracy z najemcami przynosi obopólne korzyści. Chciałbym również wyrazić uznanie dla zespołu zarządzającego aktywami CEE Estate, którego wysiłek i zaangażowanie podczas całego procesu negocjacyjnego zaowocowały naszym pierwszym wspólnym sukcesem – komentuje Ziv Gigi, dyrektor zarządzający działalnością GTC w Rumunii.

City Gate to wysokiej klasy budynek biurowy położony w północnej części Bukaresztu.