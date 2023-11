Demant Business Services przedłuża umowę najmu powierzchni biurowej w szczecińskim biurowcu Oxygen.

Demant Business Services pozostaje w sercu Szczecina na dłużej.

Wieloletni najemca Oxygen, kompleksu biurowego zlokalizowanego w centrum stolicy województwa zachodniopomorskiego, przedłużył umowę najmu biura o powierzchni prawie 1700 mkw. o kolejne 5 lat.

Demant Business Services, jako cześć Grupy Demant, to firma o globalnym zasięgu, która jest wiodącą na świecie grupą zajmującą się protetyką słuchu, oferującą rozwiązania i usługi pomagające osobom z ubytkiem słuchu w kontaktach i komunikacji z otaczającym ich światem.

– Lokalizacja, standard techniczny, dostępne udogodnienia czy posiadane certyfikaty to niezwykle ważne aspekty z perspektywy najemcy, który poszukuje idealnej powierzchni biurowej. Doskonale to rozumiemy. Z naszego punktu widzenia o atrakcyjności biura świadczą również, a może i przede wszystkim, długoterminowe kontrakty. Kolejne przedłużenie umowy najmu przez firmę Demant to najlepsze potwierdzenie dla rynku, iż Oxygen jest atrakcyjną lokalizacją dla biura w Szczecinie – komentuje Agnieszka Gola, Leasing Manager w EPP.

– Oxygen to miejsce, które w pełni odpowiada na nasze potrzeby. Nasi pracownicy cenią przede wszystkim doskonałą lokalizację, dzięki której mają miasto na wyciągniecie ręki. Kolejnym ważnym elementem jest profesjonalna i dodatkowo bardzo przyjemna współpraca z zarządcą obiektu – mówi Robert Siudek, Site Director w Demant Business Services.

W procesie renegocjacji umowy najemcę wspierała firma Litwiniuk Property.

Oxygen jest dziewięciokondygnacyjnym budynkiem biurowym klasy A zlokalizowanym w sercu Szczecina. Projekt wyróżnia nowoczesna infrastruktura, dbałość o jakość powierzchni i dobrostan najemców co potwierdza certyfikacja BREEAM In-Use na poziomie Excellent oraz certyfikat Obiekt Bez Barier.

Obiekt oferuje najemcom szerokie możliwości aranżacji wnętrz, dzięki niezwykle dużej powierzchni pięter. Oxygen, z uwagi na centralne położenie w Szczecinie, ułatwia pracownikom łączenie życia zawodowego i prywatnego dzięki bogatej ofercie handlowo-usługowej, która jest na wyciągnięcie ręki.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl