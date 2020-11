Najemcy aktywni na wrocławskim rynku biurowym. Dominują renegocjacje

Zgodnie z raportem „Office Occupier: Rynek biurowy we Wrocławiu 1-3 kw. 2020 r." firmy doradczej Cresa, w trzecim kwartale 2020 roku odnotowano we Wrocławiu największą aktywność najemców wśród rynków regionalnych. Podpisane w tym mieście umowy najmu stanowiły 37 proc. całkowitego wolumenu transakcji zawartych na wszystkich rynkach regionalnych.

- Pomimo że najemcy nadal cenią sobie ekosystem biznesu we Wrocławiu, tutaj również znacząco wzrosła ilość powierzchni oferowanej na podnajem. Dotyczy to zwłaszcza sektorów, w których pracodawcy zdecydowali się na home office, a powierzchnie biurowe nie są w pełni wykorzystywane. Łączna pula ofert podnajmu biur przekroczyła już 30 tys. mkw. – mówi Klaudiusz Pomykała, dyrektor wrocławskiego biura Cresa Polska. - Z jednej strony stwarza to szanse dla klientów, dla których wcześniej oferowane warunki najmu były nie do zaakceptowania, a z drugiej strony wymusza na deweloperach większą elastyczność, zwłaszcza w postaci krótszych okresów najmu nawet w nowo realizowanych inwestycjach. Trend ten może się umacniać na rynku w zależności od czasu trwania pandemii – dodaje ekspert.



Łączny wolumen transakcji najmu zawartych od początku roku wyniósł prawie 108 800 mkw., a w samym trzecim kwartale – 46 200 mkw. Najemcy najczęściej decydowali się na renegocjacje (48 proc.), a w mniejszym stopniu na nowe umowy (25 proc.), ekspansje (17 proc.) oraz wynajem na potrzeby właściciela (10 proc.).

Największe transakcje najmu w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku to renegocjacje dwóch umów najmu przez Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. na 14 400 mkw. w biurowcu West Link i na 14 100 mkw. w biurowcu West Gate, a także renegocjacja umowy firmy DXC Technology w Renomie (10 700 mkw.) oraz renegocjacja i ekspansja poufnego najemcy w Bema Plaza (10.100 mkw.).

Na wrocławski rynek biurowy w trzecim kwartale trafiło 49 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w ramach oddania do użytkowania następujących obiektów: Centrum Południe (23 700 mkw., Skanska), West 4 Business Hub faza I (14 400 mkw., Echo Investment) oraz City Forum: City 2 (10 900 mkw., Archicom). Całkowity zasób nowoczesnej powierzchni biurowej we Wrocławiu wzrósł na koniec trzeciego kwartału 2020 roku do 1,2 mln mkw.



- Absorpcja powierzchni biurowej w pierwszych trzech kwartałach 2020 roku kształtowała się na poziomie 29 300 mkw., a w okresie między lipcem a wrześniem wyniosła 5 200 mkw. Była ona zatem niższa o 34 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Aktywność najemców polegała głównie na renegocjacjach, dlatego udział popytu netto spadł w ujęciu rok do roku – mówi Iga Krasniewska, Research Manager w dziale badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska.

Wskaźnik pustostanów na koniec września wyniósł 14,3 proc., co oznacza wzrost o 4,3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i o 3,1 p.p. względem poprzedniego kwartału. Czynsze wywoławcze w budynkach biurowych we Wrocławiu wynoszą od 11 EUR/mkw./miesiąc do 16 EUR/mkw./miesiąc w centrum miasta.