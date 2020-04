Najemcy będę oczekiwali większej elastyczności w kwestii umów

Z perspektywy Business Link sytuacja pozostaje stabilna. - Zachowujemy ciągłość oferowanych usług, a klienci wciąż korzystają z naszych przestrzeni i biur. Musimy pamiętać, że pomimo czasowego zamrożenia aktywności biznesowej przez wiele przedsiębiorstw w kraju i za granicą, duża część z nich wciąż jest aktywna i potrzebuje miejsca do pracy, której nie można wykonać z domu - mówi Maciej K. Król.

Skutki pandemii odczuwa dziś wiele branż, wszyscy mają obawy o przyszłość swoich biznesów. - W przeciwieństwie do kryzysów, z jakimi mieliśmy dotychczas do czynienia, obecna sytuacja jest jednak czymś zupełnie nowym i nie jest spowodowana brakiem stabilności na rynkach finansowych, lecz bezpośrednim zagrożeniem dla naszego zdrowia - uzasadnia. - Oczywiście pociąga za sobą określone skutki ekonomiczne, ale to brak wyraźnej perspektywy czasowej i utrzymująca się niepewność są dziś największym wyzwaniem dla wszystkich.

Jak podkreśla, fundamentem bezpieczeństwa Business Link jest przyjęty model biznesowy. - Jesteśmy częścią globalnej Grupy Skanska, mającej stabilną, ponad stutrzydziestoletnią historię. Mimo że jest to nowa sytuacja dla nas wszystkich, mamy w firmie duże doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem i znajdowaniu odpowiednich rozwiązań – to bardzo istotny aspekt, który bez wątpienia zadecyduje o kształcie całej branży, zarówno w krótkiej perspektywie, jak i w ujęciu długoterminowym - mówi Maciej K. Król.

Jego zdaniem, przyszłość, bez względu na horyzont czasowy, podyktowana jest w dużej mierze poziomem dojrzałości rynku oraz strukturą portfela klientów. - Skutki epidemii z pewnością inaczej odczują coworki, a inaczej operatorzy biur typu flex, tacy jak Business Link. Trudno też jednoznacznie oceniać, kto zyska, a kto straci. Spodziewamy się, że najemcy będę w przyszłości oczekiwali jeszcze większej elastyczności, a na rynku pojawi się więcej rozwiązań umów mieszanych – łączących najem tradycyjny z powierzchniami typu flex. Dotyczyć to będzie zwłaszcza dużych firm, które już od dłuższego czasu stawiają właśnie na taki wariant - mówi Maciej K. Król.

W przypadku Business Link znaczący odsetek klientów stanowią dziś najemcy korporacyjni. - Warto przy tym zaznaczyć, że model biznesowy, jaki przyjęliśmy, wpisuje się także w obecny już od kilku lat trend. Zamiast prognozowania w perspektywie 5-letniej przedsiębiorstwa tworzą strategie w horyzoncie 2-3 lat, co bezpośrednio wpływa na oczekiwania naszych klientów. My zapewniamy im niezbędną dzisiaj elastyczność i możliwość zawarcia umów stosownie do swoich potrzeb. To dziś bardzo ważne. Kluczem do przyszłości będzie odpowiedź rynku na zupełnie nowy model pracy, który wyłoni się z dzisiejszej rzeczywistości i trafne predykcje potrzeb klientów w tym zakresie - podsumowuje.