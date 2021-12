Najemcy biur muszą oswoić się z nieustającymi zmianami

Jak Pani ocenia - biorąc pod uwagę wiedzę i doświadczenia zebrane w firmach wchodzących w skład PINK - przygotowanie firm do nowych modeli pracy? I jakie jest nastawienie do zmiany?



Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz: Praca nad naszym projektem rozpoczęła się po niecałym roku od wybuchu pandemii. Teraz, kiedy od jej początku minęło ponad 20 miesięcy, sytuacja jest inna niż 12 miesięcy temu, kiedy była ona dla nas niezrozumiałym i zaskakującym wydarzeniem. Rozważając przygotowanie firm można je rozpatrywać na co najmniej dwóch poziomach – technicznym i mentalnym, czy też zarządczym.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Agnieszka Hryniewiecka-Jachowicz, dyrektor operacyjny Stowarzyszenia PINK. mat.pras.

Jak można opisać wspomniane poziomy?

Pierwszy poziom, określiłabym jako konieczność dostosowania biur do reżimu sanitarnego oraz pracy elastycznej, a także przygotowanie odpowiednich procedur w sytuacji wystąpienia przypadków zakażenia. I tu możemy chyba mówić, że większość firm jest już na to dość dobrze przygotowana (o rozwiązaniach technicznych pisaliśmy wcześniej w raporcie PINK w 2020 r.). Dodatkowo, wiele pomocnych rozwiązań, opisanych przez firmy członkowskie PINK, znajduje się w naszym poradniku „W biurze 2022. Nowa Normalność”. Przykładem może być system zastosowany przez Echo Investment tzw. „Echo Pure Office” umożliwiający szybkie czyszczenie powietrza, rozwiązania bezdotykowe opisane przez Ghelamco, dostosowanie biur do komunikacji rowerowej promowane przez Vastint czy przeznaczenie znaczącej powierzchni dla rowerów przez Immofinanz.

A drugi?

Na poziomie mentalnym (zarządczym) sprawa przedstawia się inaczej. Znaczna część firm musi zaakceptować konieczność zmiany modelu pracy. Firmy tj. np. Colliers, HB Reavis czy Skanska promuje systemy zarządzania powierzchnią biurowa i jej elastyczne wykorzystanie. Mimo tego, większość najemców powierzchni biurowych jest ciągle na etapie obserwacji i analiz potrzeb swoich firm oraz pracowników, co oznacza nieustanne zmiany i dostosowywanie się do dynamicznie zmieniającej się sytuacji pandemicznej w kraju.

1

2

3