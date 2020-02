Najemcy biurowi w Katowicach podążają za pracownikami

Według raportu „Occupier Economics – Rynek biurowy w Katowicach w 2019 r.” zasoby powierzchni biurowej w Katowicach wzrosły w ciągu roku o prawie 2 proc. i na koniec grudnia 2019 r. wyniosły ponad 528 tys. mkw.

- Rynek biurowy w Katowicach cieszy się rekordowym zainteresowaniem wśród najbardziej rozpoznawalnych deweloperów oraz najemców. Ze względu na ograniczoną dostępność powierzchni biurowej planowanej do oddania do użytku w 2020 r., najemcy coraz częściej wybierają budynki, które pojawią się na rynku dopiero w 2021 roku – mówi Elżbieta Golik, Doradca w dziale reprezentacji najemców biurowych w firmie Cresa Polska.

W całym 2019 roku na rynku katowickim podpisano umowy najmu na łączną powierzchnię ponad 84 tys. mkw. Popyt brutto osiągnął tym samym rekordowy wynik i w stosunku do średniej rocznej z lat 2015-2019 był wyższy o ponad 75 proc.

Największe umowy najmu 2019 roku na katowickim rynku biurowym to: renegocjacja 8 650 mkw. w A4 Business Park I przez IBM, renegocjacja 7,3 tys. mkw. w Nowym Katowickim Centrum Biznesu przez Unilever i wynajęcie 6,4 tys. mkw. w Face2Face Business Campus przez Perform Group.

Wskaźnik pustostanów na koniec czwartego kwartału ubiegłego roku obniżył się w ujęciu rocznym o 3,2 p.p. do 5,6 proc. Jest to jego najniższa wartość od 2012 roku, w którym udział powierzchni niewynajętej w całkowitych zasobach biurowych Katowic wynosił 6,8 proc. Popyt na powierzchnie biurowe nadal rośnie, a do grona najemców dołączają coraz większe i renomowane firmy.

Łącznie w całym 2019 roku rynek biurowy w Katowicach zyskał prawie 10 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Wśród ukończonych inwestycji można wymienić takie obiekty jak Bracka 28 (2320 mkw., Opal Maksimum) oraz Bracka 28A (6070 mkw., Opal Maksimum), a także kompleksową modernizację budynku Porcelanowa 60 (1500 mkw.).

Rok 2020 zapowiada się znacznie lepiej pod względem nowej podaży. Do końca roku planowane jest oddanie do użytku budynków Face2Face A oraz DL Center Point II, które zaoferują łącznie ok. 32 tys. mkw.

- Absorpcja w 2019 roku wyniosła niespełna 26 tys. mkw., czyli ponad dwukrotnie mniej niż w roku 2018, ale przeszło 180 proc. więcej, niż wynosi średnia roczna z ostatnich 10 lat. Wzrost rynku napędzają głównie firmy z sektora IT oraz nowoczesnych usług biznesowych – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska. – Silnym magnesem dla najemców jest wykwalifikowana kadra. W Aglomeracji Katowickiej studiuje ok. 94 tys. osób, z czego około 60 proc. w samych Katowicach. Działa tutaj 20 uczelni wyższych – w Aglomeracji i 11 – w mieście.

Czynsze dla katowickich biurowców wyższej klasy wahają się między 13,50-14,50 EUR/mkw./miesiąc, natomiast w budynkach niższej klasy 10–12,5 EUR/mkw./miesiąc.