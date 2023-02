Spółki obecne w Placu Unii decydują się nie tylko na przedłużenie umów najmu, ale także coraz częściej podejmują decyzję o wynajmie znacznie większych powierzchni.

Plac Unii cieszy się niesłabnącą renomą wśród najemców.

Komfortowa lokalizacja blisko Śródmieścia, liczne udogodnienia dla pracowników, ekologiczne rozwiązana oraz część handlowo-usługowa z szeroką ofertą marek wszystkich branż – to główne atuty, które przekonują firmy do prowadzenia swoich biur w warszawskim kompleksie.

W ostatnim czasie do tego grona dołączyły firmy R.Power i Square One Resources Polska, które w ramach relokacji łącznie wynajęły blisko 2000 mkw.

W obu transakcjach doradzała firma Colliers.

Plac Unii to nowoczesny projekt wielofunkcyjny, który wyróżnia się na mapie Warszawy światowej klasy architekturą. Budynek zapewnia najwyższej jakości, elastyczną pod względem aranżacji powierzchnię biurową klasy A+. Lokalizacja obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie centrum stolicy sprawia, że najemcy dotychczas posiadający w nim swoje biura decydują się pozostać na kolejne lata.

Jednym z rosnących w siłę trendów wśród najemców Placu Unii jest także powiększanie dotychczasowych biur.

Obecna w kompleksie firma R.Power będąca liderem rynku energetyki słonecznej w Polsce, podjęła decyzję o relokacji na trzecie piętro w budynku C, gdzie zajmie blisko 1350 mkw. powierzchni. Tym sam nowe biuro R.Power będzie większe od dotychczasowego o niemal 100 procent.

Z kolei firma Square One Resources Polska, świadcząca specjalistyczne usługi outsourcingowo-rekrutacyjne w obszarze IT, której siedziba w Placu Unii zajmowała 450 mkw. już niebawem przejmie nowy lokal w budynku B na drugim piętrze. Biuro Square One Resources Polska po relokacji mierzyć będzie 650 mkw.

Miarą sukcesu każdego budynku biurowego są nie tylko najemcy chcący wynająć nową powierzchnię, ale przede wszystkim firmy, które decydują się współpracować z nami przez kolejne lata. Obecnie po miesiącach dominacji modelu pracy zdalnej, firmy koncentrują się na zachęceniu pracowników do powrotu do biur. Zdecydowanie aktywniej podchodzą więc do procesów kształtowania optymalnego środowiska pracy i zwiększają wynajmowane przez siebie powierzchnie. Cieszymy się, że zarówno R.Power, jak i Square One Resources Polska doceniają naszą długofalową strategię rozwoju Placu Unii, bowiem zawsze staramy się wprowadzać nowe usługi i udogodnienia zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i oczekiwaniami wszystkich najemców tak, by pracownicy każdego dnia czuli się dobrze w naszym budynku – mówi Patryk Czesak, Senior Associate, Investment Management w Invesco Real Estate.

Od lat współpracując z Invesco Real Estate, widzimy jak ważnym elementem sukcesu budynku jest jego właściciel rozumiejący potrzeby swoich najemców. Fakt, że kolejne firmy pozostają w Placu Unii, powiększając przy tym zajmowana powierzchnię potwierdza, że takie podejście jest kluczowe. Także wysoki standard budynku, bardzo dobra komunikacja oraz oferta pasażu handlowo-usługowego, jak również strategia ESG wprowadzana przez Invesco, stanowią główne elementy doceniane przez najemców Placu Unii – dodaje Izabela Kapil, Dyrektor Pionu Reprezentacji Właściciela w Dziale Powierzchni Biurowych w Colliers.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl