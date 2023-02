Trójmiasto jest kolejnym rynkiem biurowym, na którym aktywność najemców w 2022 roku była znacznie wyższa niż działania deweloperów.

Skala aktualnie realizowanych projektów jest dużo mniejsza w porównaniu do wolumenu nowoczesnej powierzchni biurowej pozostającej w budowie w poprzednich latach.

Na koniec grudnia 2022 roku w budowie znajdowało się ponad 59 200 mkw.

Czynsze wywoławcze w Trójmieście na koniec 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 15,00 EUR za mkw. miesięcznie.

Aktywność trójmiejskich deweloperów zakończyła się na pierwszej połowie 2022 roku, kiedy do użytku oddano 50 600 kw. powierzchni. W drugiej połowie roku nie została ukończona żadna inwestycja. Wolumen nowej podaży w Trójmieście w ubiegłym roku stanowił 12 proc. powierzchni ukończonej na głównych regionalnych rynkach, a przy tym był o 30 proc. niższy w porównaniu do 2021 roku. Największymi zrealizowanymi w 2022 roku projektami były: Format (16 000 mkw., Torus) oraz K2 (10 900 mkw., Vastint Poland).

Optymistycznie nie przedstawia się również realizowana obecnie powierzchnia biurowa. Na koniec grudnia 2022 roku w budowie znajdowało się ponad 59 200 m kw. Jest to wolumen znacznie niższy w porównaniu do lat poprzednich, kiedy w trakcie realizacji było średnio 150 000 – 200 000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Na koniec ubiegłego roku największymi inwestycjami na etapie realizacji były: Waterfront II w Gdyni (14 500 mkw., Vastint Poland) oraz Punkt w Gdańsku (12 500 mkw., Torus).

Trójmiasto zgarnia najważniejsze nagrody dla miast, które wyróżniają się względem atrakcyjności dla branży BSS. Nie powinno właściwie nikogo dziwić, że organizacje chętnie wybierają na swoje lokalizacje miasta z silnym zapleczem edukacyjnym oraz bogate w ofertę kulturowo-rekreacyjną dla mieszkańców. W 2022 roku najemcy, w przeciwieństwie do deweloperów, byli aktywni na trójmiejskim rynku biurowym. Odnotowany wolumen transakcji najmu wyniósł blisko 101 000 mkw. i był zbliżony do popytu odnotowanego w roku 2021 (108 000 mkw.). W odniesieniu do średniego poziomu rocznego z ostatnich 5 lat, rezultat był wyższy (96 600 mkw.) – komentuje Maciej Kandybowicz, Leasing Manager w Knight Frank.

Większość umów zawartych w 2022 roku stanowiły nowe transakcje – 68 proc. (ponad 68 500 mkw.), natomiast renegocjacje wyniosły 21 proc. całkowitego popytu, a ekspansje 11 proc.

Mimo znacznej aktywności najemców, współczynnik pustostanów w Trójmieście wzrósł o 1 pp. względem roku 2021 i na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 13,3 proc. Jednak w związku z brakiem nowych inwestycji oddanych do użytku w IV kwartale roku, wskaźnik obniżył się w porównaniu do III kw. o 0,2 pp. Warto podkreślić, że jest to trzeci najniższy współczynnik pustostanów wśród miast regionalnych, zaraz za Szczecinem i Poznaniem – dodaje Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Czynsze wywoławcze w Trójmieście na koniec 2022 roku wahały się od 10,00 EUR do 15,00 EUR za mkw. miesięcznie i w niektórych budynkach uległy delikatnemu wzrostowi. Utrzymująca się wciąż wysoka dostępność powierzchni biurowej może zachęcać najemców do podejmowania renegocjacji stawek czynszu i pakietów zachęt. Z drugiej strony, wysokie koszty budowy, a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów, zwłaszcza w nowych budynkach. Wciąż zauważalny jest wzrost stawek opłat eksploatacyjnych z uwagi na postępujący wzrost cen usług oraz mediów, które na koniec grudnia 2022 roku kształtowały się w przedziale od 15,00 do 25,00 PLN/mkw. /miesiąc.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl