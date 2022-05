Najemcy Eximius Park pod parasolem Corees

Agencja Corees Polska została agentem wyłącznym kompleksu biurowego Eximius Park, zlokalizowanego w Zabierzowie na obrzeżach Krakowa, należącego do portfolio First Property Group plc.

Agencja Corees Polsk zapewni kompleksową obsługę najemców Eximius Park.

Eximius Park trafił pod skrzydła agencji Corees Polska.

Od września 2017 roku właścicielem Eximius Park jest notowana na brytyjskiej giełdzie spółka First Property Group plc.

Eximius Park to kompleks czterech budynków biurowych klasy A, oferujących 50 tys. mkw. powierzchni przystosowanej do wymogów nowoczesnego biznesu. Cechą charakterystyczną miejsca są nieoczywiste połączenia, z jednej strony bliskość rezerwatów i parków krajobrazowych, z drugiej strategiczne położenie w pobliżu głównych dróg regionu, autostrady A4 i lotniska Kraków Airport (7 minut drogi z Parku). Znajdziemy tu także unikalne udogodnienie w postaci stacji kolejowej, dzięki której dojazd do ścisłego centrum Krakowa zajmuje 15 minut.

Co dla najemców w Eximius Park

Do dyspozycji najemców przygotowano ponad 1,2 tys. miejsc parkingowych – podziemnych i naziemnych ze strefą Traficar i blinkee.city, a dojazd jest możliwy także miejską komunikacją autobusową. Na terenie obiektu dostępne są różnorodne udogodnienia, na czele z niespotykaną na rynku biurowym zewnętrzną Strefą Sportu i Rekreacji oraz Centrum Konferencyjnym, a także żłobek, przedszkole, sklep spożywczy, food trucki, paczkomaty.

W marcu bieżącego roku Eximius Park został wyróżniony Certyfikatem Wellbeing Quality za stworzenie unikalnej przestrzeni do pracy oraz rozwoju lokalnych firm i ich pracowników, dzięki kompleksowemu podejściu do najemcy i rozumieniu potrzeb nowoczesnego biznesu.

- W Eximius Park nie koncentrujemy się na dostarczaniu naszym najemcom tylko i wyłączenie powierzchni biurowej - mówi Katarzyna Peto-Ziemkiewicz, dyrektor operacyjny Eximius Park.

- Nasza współpraca z partnerami jest o wiele bardziej kompleksowa, rozpoczynając od udziału w kreowaniu perspektywicznego planu rozwoju, poprzez doradztwo na etapie budowania siedziby, na pomocy we wdrażaniu rozwiązań kończąc. Na takiej filozofii opieramy także współpracę z Corees - podkreśla Katarzyna Peto-Ziemkiewicz.

Od września 2017 roku właścicielem Eximius Park jest notowana na brytyjskiej giełdzie spółka First Property Group plc, inwestująca w nieruchomości komercyjne oraz zarządzająca nieruchomościami w Wielkiej Brytanii i Rumunii. Obecnie w Polsce pod zarządem FPG znajduje się 20 nieruchomości komercyjnych w Polsce, w tym budynki biurowe w Warszawie, Krakowie, Lublinie, Poznaniu oraz Gdyni; centra handlowe w Ostrowcu Świętokrzyskim, Krasnymstawie oraz Świnoujściu.

Eximius Park to projekt, oferujący dedykowaną stację kolejową. Miejsce pracy usytuowane na obrzeżach miasta, a zarazem w jego bezpośrednim sąsiedztwie, pozwala łączyć zalety spokojnej, dalekiej od miejskiego zgiełku okolicy, z wieloma zaletami charakterystycznymi dla biurowców w samym Krakowie. Widzimy ogromny potencjał Eximius Park, i z tym większą radością rozpoczynamy proces rekomercjalizacji. Równocześnie w imieniu Corees dziękuję Fprop za zaufanie i możliwość współpracy przy kolejnym projekcie w Krakowie. - dodaje Tomasz Skrzypek, Leasing Director w Corees Polska.

Corees Polska to firma doradcza, oferująca usługi brokerskie dla najemców oraz właścicieli nieruchomości komercyjnych, wsparcie w zakresie najmu powierzchni biurowych, magazynowych, handlowych, wycen oraz doradztwa inwestycyjnego.