Najemcy gotowi do negocjacji. Spadek wynajmowanej w stolicy powierzchni biurowej

- Dane za pierwszy kwartał 2021 roku pokazują, że rynek najemcy coraz bardziej się pogłębia, do czego przyczyniają się rosnące wskaźniki pustostanów. Obecna sytuacja sprawia, że właściciele budynków weryfikują swoje założenia finansowe. Wynajmujący są bardziej skłonni do większych ustępstw w procesie negocjacji, co przekłada się na wymierne korzyści dla najemców. Ponadto szeroko zakrojona akcja szczepień wpływa pozytywnie na nastroje wśród firm, które coraz częściej decydują się na stopniowy powrót do biur. Po ponad roku pandemii określiły one już swoje potrzeby, wiedzą, jaki system pracy u nich się sprawdza, i są gotowe na podjęcie decyzji dotyczącej strategii pracy w biurze – mówi Artur Sutor, partner, dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

Zasoby powierzchni biurowej w stolicy pod koniec pierwszego kwartału przekraczały 6,04 mln mkw. i powiększyły się w ciągu roku o 8,1 proc.

Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku była trzykrotnie wyższa niż przed rokiem i wyniosła 167.100 mkw. Co ciekawe, stanowi to ponad 50 proc. całkowitej podaży w 2020 roku. Wśród budynków biurowych oddanych do użytkowania w pierwszym kwartale znalazły się: Skyliner (48.500 mkw., Karimpol), Generation Park Y (44.200 mkw., Skanska), Forest Kampus (19.700 mkw., HB Reavis), Moje Miejsce B2 (15.200 mkw., Echo Investment), X20 (13.700 mkw., White Star), Koneser M i N (odpowiednio 10.300 mkw. i 7.400 mkw., Liebrecht & wooD) oraz część Baletowa Business Park wynajęta przez firmę Netia (8.000 mkw.).

Dzięki oddaniu do użytkowania dwóch dużych projektów biurowych w pierwszym kwartale 2021 roku, podstrefa Centrum Zachodnie oferuje już ponad 1 mln mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej.

W pierwszych trzech miesiącach 2021 roku najemcy podpisali umowy na łącznie 109.300 mkw., czyli o 20 proc. mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Większość stanowiły nowe umowy (66 proc.), natomiast udział renegocjacji i ekspansji wyniósł odpowiednio 32 proc. i 2 proc.

