Najemcy kompleksu Spark wracają do biur

Choć działy księgowe i kadrowo-płacowe MDDP Outsourcing na co dzień korzystają z rozwiązań chmurowych czy elektronicznych dokumentów, to praca w biurze niesie dla nich inną, równie ważną wartość – integrację zespołów. Zajmowana od niemal roku powierzchnia w warszawskim biurowcu Spark stała się miejscem, do którego chętnie wracają członkowie niemal 170-osobowego zespołu.

Poza ergonomią stanowisk pracy, IV piętro budynku B w kompleksie wybudowanym przez firmę Skanska, zapewnia także znaczną ilość przestrzeni socjalnej, uzupełnionej liczną roślinnością. Dodatkowo, każdy z pracowników może skorzystać z nowoczesnych salek konferencyjnych i pokojów pracy cichej.

- Opracowaliśmy odpowiednie do obecnych potrzeb procedury, które mają umożliwić naszym zespołom bezpieczne korzystanie z przestrzeni wspólnych. Zależy nam, by obowiązujące przepisy nie wpływały negatywnie na komfort codziennej pracy i przebywania w przestrzeni biurowej – tłumaczy Magdalena Michniewicz, Senior Manager pełniąca w MDDP Outsourcing rolę koordynatora w kwestiach związanych z epidemią koronawirusa.

Kompleks Spark to jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie Środkowej. Jak podkreślają przedstawiciele firmy Skanska, staranne przygotowanie na powrót najemców to teraz priorytet w działaniach realizowanych przez szwedzkiego dewelopera.

- W procesie powrotu do biur kluczowa jest dobra współpraca między właścicielem, zarządcami budynków i najemcami. Dostosowanie biurowców realizowanych przez Skanska do nowych wymogów sanitarnych jest o tyle łatwiejsze, że w każdym z nich działa nasz autorski system operacyjny Connected by Skanska. Dzięki niemu, wiele typowych czynności związanych z poruszaniem się po obiekcie odbywa się bezdotykowo. Pracownicy i goście mogą na przykład wjechać na parking podziemny dzięki kamerom rozpoznającym rejestracje samochodów. Na konkretne piętro budynku dostaniemy się używając smartfona lub kodu QR, który przysyłany jest razem z zaproszeniem do kalendarza. Po przejściu przez bezdotykowe bramki, winda zostanie automatycznie poinstruowana, na którym poziomie ma się zatrzymać – wyjaśnia Tomasz Janowiak, dyrektor BHP w spółce biurowej Skanska, odpowiedzialny w firmie za bezpieczny powrót pracowników do biur.

Z pewnością, to dopiero początek fali powrotów do biurowej rzeczywistości, a cały proces będzie rozłożony w czasie. Niemniej cieszy fakt, że po trwającym kilka tygodni okresie wyczekiwania i niepewności, pewne aspekty funkcjonowania polskich przedsiębiorstw wrócą do stanu sprzed ogłoszenia kwarantanny. Dodatkowe środki ostrożności z pewnością będą postrzegane jako właściwy kierunek, o którym każde biuro powinno pamiętać.