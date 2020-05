Najemcy Millennium Towers mogą liczyć na gabinety i sale konferencyjne w nowej odsłonie

We wrocławskim kompleksie biurowym Millennium Towers zwalnia się ok. 4,5 tys. mkw. powierzchni biurowej. Komercjalizacja zwalniającej się powierzchni jest w toku.

Powierzchnie będą dostępne począwszy od czerwca br. Właścicielem obiektu jest spółka Descont.

Powierzchnia ma układ gabinetowy - tak pożądany w obliczu nowej rzeczywistości. Proponowany jest również wynajem powierzchni z opcją aranżacji pod klucz.

Powierzchnia typowego piętra to 600 mkw. Najmniejsza dostępna powierzchnia to 300 mkw. Łącznie dostępna powierzchnia to 7,5 kondygnacji o pow. 4,5 tys. mkw.

W nowej odsłonie oferowane będą również na wynajem sale konferencyjne, wyposażone w sprzęt audiowizualny, zlokalizowane na najwyższych piętrach biurowca.

W kompleksie zlokalizowane są restauracja, strefa food trucków, boksy rowerowe, stacja naprawcza dla rowerzystów, bankomat. Teren kompleksu jest ogrodzony i monitorowany, a ładu i porządku pilnuje całodobowa ochrona. Na miejscu dostępny jest serwis techniczny obiektów oraz wielopoziomowy parking.

Kompleks biurowy Millennium Towers jest usytuowany w zachodniej części Wrocławia, zapewniającej dogodny i łatwy dojazd do strategicznych punktów miasta, zarówno transportem miejskim, jak i samochodem. Budynki położone są w pobliżu pętli tramwajowej, przystanków autobusowych oraz stacji kolejowej Wrocław Mikołajów. Czas dojazdu do centrum to ok. ok.5 min., port lotniczy we Wrocławiu oddalony jest o ok. 15 min jazdy samochodem. W pobliżu kompleksu znajduje się Centrum handlowe Magnolia.