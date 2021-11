Najemcy Olivia Centre rekrutują na potęgę. 2 tys. nowych miejsc pracy w Gdańsku

Ostatni kwartał był trzecim rekordowym kwartałem w 11-letniej historii Olivia Centre.

Podpisane w lipcu, sierpniu i wrześniu umowy objęły ponad 18 tys. mkw.

Pod koniec 2020 roku jeden z rezydentów podpisał umowę najmu na ponad 15 tys. mkw., co poskutkowało uruchomieniem rekrutacji na ponad 650 osób.

We wrześniu Telus International ogłosił otwarcie regionalnego biura Facebooka, globalnego potentata mediów społecznościowych, co doprowadziło do uruchomienia rekrutacji aż 500 osób. Nowo otwarte centrum operacyjne zajmie się doradztwem dla małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich kampanii marketingowych, rekrutacyjnych i sprzedażowych. Początkowo świadczyć będzie wsparcie w językach polskim i rosyjskim, a docelowo również w językach czeskim, węgierskim, rumuńskim, niemieckim i angielskim. Wsparcie obejmować będzie wszystkie platformy komunikacyjne i społecznościowe zarządzane przez Facebooka: Facebook, WhatsApp, Instagram i Messenger

Z początkiem 2022 roku do Olivii wprowadzi się kolejny znaczny najemca, którego nazwa wciąż pozostaje poufna, jednak już obecnie firma ta uruchomiła rekrutację 600 pracowników.

- Olivia rozwija się i powiększa – teraz po roku pandemii widzimy to bardzo wyraźnie – mówi Małgorzata Gwozdz, dyrektor działu HR w Olivia Centre. - W każdym tygodniu nasi rezydenci publikują co najmniej kilka ogłoszeń rekrutacyjnych na różne stanowiska. Nawet pobieżnie je analizując widać, że powstają stanowiska wynikające z rozwoju ich biznesu. Widać, że rezydenci wchodzą na nowe rynki – poszukują pracowników znających różne języki lub rozszerzają zakres swoich usług, ponieważ szukają czasami bardzo unikalnych lub niszowych specjalizacji. Widać też, że jeśli powiększają swoje biura, to równocześnie zwiększają liczbę stanowisk i szukają nowych ludzi. Rezydenci szukają menedżerów i specjalistów z branży IT, z umiejętnościami analitycznymi, audytorskimi, controllingowymi, ale też z branży energetycznej, i specjalistów z zakresu mediów społecznościowych. Z drugiej strony potencjalni kandydaci szukają informacji jak można złożyć ofertę do firm rezydujących w Olivii – co nas szczególnie cieszy, to fakt, że prowadzone przez nas ankiety potwierdzają, że kandydaci do pracy interesują się pracą w Olivii, gdyż w gronie 10 tys. pracowników naszych rezydentów mają znajomych którzy chwalą to miejsce za usługi dodatkowe, ofertę eventową i piękne przestrzenie.