Najemcy polubili Trójmiasto. Rekordowy popyt na regionalnym rynku biurowym

Wolumen transakcji najmu w całym 2019 roku wyniósł ponad 100 tys. mkw., co stanowi rekordową wartość w historii trójmiejskiego rynku biurowego - wynika z najnowszego raportu firmy Cresa Polska „Occupier economics: Rynek biurowy w Trójmieście w 2019”. To jednocześnie o 3 proc. więcej w porównaniu ze średnią roczną z lat 2015-2019.

- W 2019 roku rynek trójmiejski cieszył się największą w historii popularnością wśród najemców. Ze względu na położenie regionu, najwięcej umów zostało tu podpisanych przez firmy z sektora transportowego. Warto wspomnieć także znaczący udział sektora bankowego. Najemcy mogą liczyć na możliwość wynajęcia powierzchni biurowych w bardzo interesujących architektonicznie lokalizacjach – mówi Michał Rafałowicz, Dyrektor regionu pomorskiego w firmie Cresa Polska.

Zgodnie z obecnymi trendami, teren Stoczni Gdańskiej zostanie zagospodarowany na nowo. Cavatina wybuduje tam nowoczesny kompleks biurowy Palio Office Park, a firma Stocznia Cesarska Development przeprowadzi rewitalizację Stoczni Cesarskiej nad Motławą. Znajdujący się na terenie Stoczni zabytkowy budynek Dyrekcji jest obecnie remontowany, a po zakończeniu prac będzie pełnił funkcję biurową, oferując 4 000 mkw. powierzchni biurowej. Projekty te będą realizowane z zachowaniem historycznego charakteru tego miejsca i przy minimalnej ingerencji w oryginalny plan zabudowy.

W czwartym kwartale 2019 roku rynek biurowy Trójmiasta powiększył się o prawie 40 000 mkw. Budynkiem, który dostarczył najwięcej nowej powierzchni biurowej, był czwarty i zarazem ostatni etap centrum biurowego Alchemia – Neon (33 700 mkw., Torus).

Zasoby powierzchni biurowej na rynku trójmiejskim wzrosły rok do roku o ponad 8% i na koniec 2019 roku wyniosły 838 500 mkw. Tym samym średnioroczne tempo wzrostu w ciągu ostatnich 7 lat osiągnęło w tym regionie poziom 13%.

Do największych umów najmu w 2019 roku zaliczamy renegocjację umowy z ekspansją przez firmę Nordea w Olivia Star (10 800 mkw.), renegocjację umowy z ekspansją wynajmowanej powierzchni przez firmę Jeppesen w Arkońska Business Park (9 500 mkw.), a także renegocjację umowy z ekspansją do 7 900 mkw. w Alchemia III Argon (najemca poufny).

- Absorpcja w całym 2019 roku wyniosła 67 300 mkw., czyli o prawie 22% mniej niż w roku 2018. Jest to wartość porównywalna do spadku ilości nowej powierzchni biurowej oddanej do użytku, której dostarczono o prawie 21% mniej niż rok wcześniej – mówi dr Bolesław Kołodziejczyk, Dyrektor działu badań rynkowych i doradztwa w firmie Cresa Polska. - Wskaźnik pustostanów na koniec czwartego kwartału wyniósł 4,9% i był niższy w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku o 1,2 p.p., co świadczy o kontynuacji trendu spadkowego – dodaje ekspert.

Czynsze wywoławcze w Trójmieście w nowoczesnych budynkach wyższej klasy utrzymują się na poziomie 13,00 – 17,00 EUR/mkw./mc, natomiast w nowoczesnych budynkach niższej klasy wynoszą 11,00 – 13,00 EUR/mkw./mc.