Najemcy stołecznych biur wrócili do rozmów na temat relokacji i renegocjacji umów

Wolumen transakcji zawartych w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. na warszawskim rynku biurowym sięgnął ponad 398,1 tys. mkw., co stanowiło 51,2 proc. średniej rocznej z lat 2015-2020 - wynika z raportu Cresa Polska „Office Occupier: Rynek biurowy w Warszawie”.

- Najemcy biur na rynku warszawskim wrócili do rozmów na temat relokacji i renegocjacji umów, ponieważ takie procesy zawsze niosą oszczędności. Zauważamy także coraz większe zainteresowanie wdrażaniem rozwiązań w zakresie doskonalenia środowiska pracy i tworzenia optymalnych przestrzeni do pracy, spotkań oraz integracji pracowników – mówi Artur Sutor, Partner, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemców Biurowych w firmie Cresa Polska.

Zasoby powierzchni biurowej w Warszawie na koniec trzeciego kwartału 2021 r. zbliżyły się do 6,2 mln mkw., powiększając się w ciągu roku o 5,8%.

W trzecim kwartale 2021 r. deweloperzy oddali do użytku trzy nowe inwestycje biurowe: Widok Towers (S+B Gruppe, 28.600 mkw.) oraz dwa budynki w ramach kompleksu Fabryka Norblina (Capital Park), tj. Galwan i Plater, z których każdy oferuje po 19.500 mkw. Całkowita podaż nowej powierzchni biurowej od stycznia do września 2021 r. wyniosła 293.900 mkw.

Całkowity wolumen transakcji najmu zawartych w Warszawie w pierwszych trzech kwartałach 2021 r. sięgnął ponad 398.100 mkw., co stanowiło 51,2% średniej rocznej z lat 2015-2020. Tylko w trzecim kwartale najemcy wynajęli blisko 149.300 mkw., co oznacza wzrost o 36% w stosunku do analogicznego okresu rok wcześniej. W strukturze popytu dominowały nowe umowy (54%) i renegocjacje (42%). Natomiast ekspansje stanowiły 4% wolumenu najmu. Trzeci kwartał na stołecznym rynku okazał się najlepszym pod względem aktywności najemców od początku bieżącego roku.

Największymi umowami w pierwszych trzech kwartałach 2021 roku były renegocjacja umowy najmu 20,6 tys. mkw. w biurowcu Senator (poufny najemca) oraz renegocjacja umowy najmu 13,9 tys.mkw. w Atrium Garden (poufny najemca). Kolejna była umowa przednajmu 11,3 tys. mkw. podpisana przez Urząd Miasta st. Warszawy w Widok Towers.

Absorpcja między styczniem a wrześniem 2021 r. wyniosła 21.100 mkw. W samym trzecim kwartale zmniejszyła się do poziomu 15.200 mkw., co oznacza spadek o 25,8% względem analogicznego okresu w ubiegłym roku.

Wskaźnik powierzchni niewynajętej na koniec trzeciego kwartału wyniósł 12,5% i nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego kwartału, natomiast wzrósł o 2,9 p.p. w ujęciu rok do roku.

Aktualne wywoławcze stawki czynszowe wynoszą od 10,0-15,0 EUR/mkw./miesiąc na Służewcu, przez 10,0-16,0 EUR/mkw./miesiąc przy Alejach Jerozolimskich i 14,0-25,0 EUR/mkw./miesiąc w Zachodnim Centrum, do 14,5-27,0 EUR/mkw./miesiąc w Centralnym Obszarze Biznesu.