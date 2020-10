Najemcy w centrum uwagi. CPI Property wprowadza autorski program

CPIPG, jako odpowiedzialny społecznie właściciel i zarządca nieruchomości biurowych, ma na celu nie tylko stałe podnoszenie jakości posiadanych powierzchni, ale również budowanie i wzmacnianie relacji z najemcami, jako kluczowego elementu prowadzonej polityki zrównoważonego rozwoju. W odpowiedzi na przeprowadzone wśród najemców ankiety satysfakcji, powstał autorski program OfficeME. Celem programu OfficeME jest wprowadzenie praktycznych rozwiązań i udogodnień, które usprawnią bezpieczne funkcjonowanie w biurowcu oraz ułatwią i uprzyjemnią biurową codzienność. Program oparty został na trzech filarach: komforcie, bezpieczeństwie oraz rozwoju. Podstawą do wszelkich działań jest innowacyjność i funkcjonalność.

Poszczególne elementy programu pilotażowo zostały wprowadzone w Warsaw Financial Center (WFC) – jednym z najbardziej prestiżowych biurowców w portfolio CPIPG. Pierwsze rozwiązania w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania budynków dotyczyły całkowitej reorganizacji recepcji. Zmienił się nie tylko wygląd i elementy wyróżniające lady recepcyjne. Przede wszystkim zostały zmienione skład oraz wygląd obsługi. CPIPG opracowało własne standardy dotyczące serwisu, wraz z wyznaczeniem kryteriów w zakresie pierwszego kontaktu z osobami wchodzącymi do budynku oraz sprawnej i przyjaznej komunikacji na linii goście – najemcy. W październiku nowa recepcja, wedle opracowanych standardów, pojawiła się także w Atrium Centrum. Kolejnym biurowcem, który czeka zmiana jeszcze w 2020r. jest Central Tower.

Innowacyjnym rozwiązaniem, wprowadzonym w WFC we wrześniu 2020r oraz w Atrium Centrum jest usługa Concierge, dostępna bezpłatnie dla pracowników firm, mających siedziby w biurowcu. Przy stanowisku w lobby oczekuje specjalista, któremu można zlecić każdą sprawę – zarówno w obrębie funkcjonowania biznesowego np. organizacja służbowego lunchu, cateringu, odbioru gości z lotniska itp., jak również każdy indywidualnie może poszukać tu pomocy w zakresie spraw prywatnych, koniecznych do realizacji w godzinach pracy – np. organizacja przeprowadzki, rekomendacje dotyczące przedszkoli dla dzieci, wyjazdów wakacyjnych, odbiór zakupów itp.

Przy stanowisku Concierge powstał też punkt zakupu niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby, takich jak np.: rolka do czyszczenia ubrań, jednorazowa szczoteczka do zębów, zestaw do szycia, parasol i wiele innych.

