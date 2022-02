Najemcy zmieniają plany, ale śląskie biura nie będą świecić pustkami - relacja z sesji

W Katowicach jest już obecnie 600 tys. mkw. biur i kolejne 200 tys. w budowie.

- Tak dobrej proporcji chyba jeszcze nie mieliśmy w Katowicach - uważa Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. - Im więcej metrów już mamy, tym bardziej powinny zwiększać się zasoby w budowie, by te dobre proporcje utrzymać - mówi i zaznacza, że mamy do czynienia z rekordowym ruchem, jeśli chodzi o transakcje gruntowe. - Zainteresowanie inwestorów rozkłada się proporcjonalnie, podobnie jak do tej pory, pomiędzy inwestycje biurowe i mieszkaniowe. Liczba projektów w przygotowaniu jest również duża, a miasto nadal jest zdeterminowane do współpracy z inwestorami - zapewnia.

