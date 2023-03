Aż 10 nowych firm dołączyło w ubiegłym roku do grona najemców kampusu biurowego The Park Warsaw, zlokalizowanego na warszawskich Włochach.

White Star Real Estate w swoim flagowym warszawskim projekcie The Park Warsaw przy ul. Krakowiaków 50 podpisała w ub. r. umowy najmu na prawie 16 500 mkw.

Na ten wynik złożyło się 10 kontraktów z nowymi najemcami, oraz 5 przedłużeń dotychczasowych umów.

Jednocześnie 4 firmy zdecydowały się na powiększenie zajmowanej powierzchni.

Największą transakcją była zawarta na przełomie 2021 i 2022, umowa dotycząca wynajęcia przez spółkę EURO-net, , 80 proc. budynku nr 9. Do nowego biura, które liczy około 9,000 mkw., właściciel sieci detalicznej RTV EURO AGD wprowadzi się już w połowie tego roku.

Jednym z nowych najemców w warszawskim kompleksie zostało także duńskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne Novo Nordisk. Od października tego roku firma zajmie w kompleksie 2500 mkw., czyli o około 600 mkw. więcej niż do tej pory. Biuro tego najemcy będzie zajmowało całe piętro.

Dotychczasowy sąsiad Novo Nordisk, czyli firma pożyczkowa Smartney, należąca do Oney Bank, również zwiększyła zajmowaną powierzchnię, relokując się do sąsiedniego budynku B7. Do nowego biura Smartney wprowadzi się już w maju i zajmie 1100 mkw.. Swoje biuro w ramach The Park Warsaw powiększyła również spółka transportowo-logistyczna Asstra, która już zapowiada dalszy rozwój i potrzebę ekspansji. Logistycy zajmują teraz ponad 2 tys. mkw. w budynku B4. Ostatnią transakcją jaką zawarto w ostatnim czasie w ramach kompleksu, była umowa z firmą Yokogawa, która zajmie blisko 600 mkw.

The Park Warsaw to pierwszy w Polsce samowystarczalny kampus biurowy, zlokalizowany na warszawskich Włochach. mat.pras.

Na pozostanie w kampusie na kolejne lata i przedłużenie kontraktów najmu zdecydowały się również firmy: Johnson Controlls, Perfetti van Melle, Arrow i Cemex. W tej chwili cały projekt jest wynajęty w około 95 proc.

Od początku zależało nam na tym, żeby stworzyć miejsce, gdzie najemcy mogą rozwijać swój biznes, a pracownicy spędzać czas w inspirującym i przyjaznym otoczeniu. Firmy doceniły nasze starania, dzięki czemu możemy budować długofalowe relacje, owocujące dalszą współpracą. Cały czas rozwijamy ten projekt, dbając przede wszystkim o dopasowany do potrzeb naszych najemców wachlarz usług dodatkowych. W listopadzie ubiegłego roku otworzyliśmy kantynę Meet & Eat, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród pracowników – mówi Tomasz Michalczyk, Associate Partner w White Star Real Estate.

Podczas przerwy na lunch, zależnie od preferencji, na terenie kampusu można skorzystać również z oferty strefy gastronomicznej The Park Kitchen, kawiarni Green Caffé Nero oraz sklepu spożywczego Delikatesy Centrum. W The Park Warsaw dostępna jest także strefa relaksu wyposażona w konsolę do gier, wielki ekran, flippery i rozkładane fotele. Dużym zainteresowaniem cieszy się także klub fitness sieci Zdrofit, a ofertę udogodnień uzupełnia dwujęzyczne przedszkole i żłobek KIDS&Co.

Znakiem rozpoznawczym projektów realizowanych przez White Star Real Estate jest well-being i duża uwaga poświęcana wykorzystaniu roślin w otoczeniu poszczególnych inwestycji. W kompleksie The Park Warsaw zobaczymy starannie dobrane drzewa, krzewy, kwiaty, fontanny i inne elementy architektury, które tworzą wyjątkowo zdrowe środowisko pracy. W kompleksie znajdują się również akwaria ze słodkowodnymi i słonowodnymi rybami, łąki kwietne, hotele dla owadów oraz pasieka.

Duże zainteresowanie biurami w The Park Warsaw wpisuje się w stołeczne trendy na rynku biurowym. Według danych Newmark Polska w 2022 roku aktywność najemców na warszawskim rynku biurowym wróciła do poziomu sprzed pandemii, a popyt w całym poprzednim roku wyniósł 860 tys. mkw. i był wyższy o ponad 33 proc. niż rok wcześniej.

– W tym roku analitycy również spodziewają się wysokiej aktywności najemców. Firmy w Warszawie rozwijają się i potrzebują dodatkowych biurowych metrów. Tymczasem podaż na stołecznym rynku wyhamowała i według prognoz w całym 2023 roku na rynek trafi tylko 60 tys. mkw. nowej powierzchni. Duży popyt i mały wybór biur w Warszawie, szczególnie dla najemców, którzy potrzebują większej powierzchni w jednym miejscu, jest jednym z powodów dla którego realizację zdecydowaliśmy się rozpocząć procedurę uzyskiwania pozwoleń na budowę dla 2 kolejnych budynków w kompleksie The Park Warsaw – podsumowuje Tomasz Michalczyk.

