Najemcy zostają na Senatorskiej 2

Spółka Senatorska Investment ma powody do zadowolenia pomimo pandemii. Pod koniec 2020 roku właściciel budynku Plac Zamkowy – Business with Heritage przedłużył umowę najmu z Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o. o. Drogeria zajmuje powierzchnię około 300 mkw. u zbiegu ulic Miodowej oraz Senatorskiej, zaś niebawem rozpocznie szósty rok swojej działalności pod tym adresem.

- Zarówno nasi najemcy biurowi jak i okoliczni mieszkańcy, bardzo cenią sobie obecność sklepu Rossmann w naszym obiekcie. Tym bardziej osobiście zależało mi na przedłużeniu naszej owocnej współpracy o kolejne 5 lat – powiedział Maksymilian Marcinkowski, prezes zarządu Senatorska Investment.

Grono najemców budynku powiększyło się również o markę McDonald’s. W sierpniu 2020 r. firma otworzyła restaurację w narożnym, dwukondygnacyjnym lokalu z widokiem na plac Zamkowy o powierzchni ponad 600 mkw.

- Mimo wielu wyzwań i trudności jakie niewątpliwie przyniósł ubiegły rok, dla nas był on bardzo udany. Poza dwoma nowymi najemcami biurowymi (spółkami Batmaid oraz Hyundai Engineering) podpisaliśmy również bardzo ważną umowę z siecią McDonald’s, dzięki której spółka może cieszyć się wieloletnią umową najmu z czołowym i stabilnym podmiotem gastronomicznym – dodał.

Zarówno sieć McDonald’s jak i marka Rossmann działają na Senatorskiej pod zunifikowanymi, złotymi szyldami, dzięki czemu zachowana jest spójna estetyka budynku oraz poszanowanie dla historycznego otoczenia.

Plac Zamkowy – Business with Heritage to zrealizowana przez spółkę Senatorska Investment, inwestycja usługowo - biurowa klasy A+, usytuowana w pobliżu najbardziej rozpoznawalnych budowli Warszawy, Kolumny Zygmunta III Wazy i Zamku Królewskiego. Z szacunku do tego miejsca stworzono nowoczesny butikowy biurowiec, którego bryła harmonijnie wpisuje się w zabytkowe otoczenie, a użyte materiały podkreślają jego współczesny charakter.

Projekt budynku jest dziełem pracowni architektonicznej RKW Rhode Kellermann Wawrowsky pod kierunkiem Wojciecha Grabianowskiego, znanej z rewitalizacji budynków w zabytkowych tkankach miast. Prosta i elegancka bryła nawiązuje do sąsiednich pałaców poprzez klasyczne proporcje, zachowuje jednak swój indywidualny charakter. Budynek współgra z zabytkową architekturą przez zastosowane materiały, kolorystykę i dbałość o detale. Inwestycja wykorzystuje najnowocześniejsze technologie spełniające standardy budownictwa ekologicznego, potwierdzone certyfikatem BREEAM Interim z oceną „Very Good”.

Obiekt otrzymał prestiżową nagrodę European Property Awards 2019- 2020 w kategorii Office Development w Polsce, a także liczne wyróżnienia w latach poprzednich.