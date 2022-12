Zarządzany przez EPP poznański kompleks biurowy przedłużył umowy z czterema najemcami.

W Malta Office Park zostają na dłużej Locotranssped, GRENKE, Data System i ASTEK Polska.

Łączna powierzchnia objęta umowami to ponad 1600 mkw.

Malta Office Park jest nowoczesnym kompleksem biurowym zlokalizowanym nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, składającym się z sześciu niezależnych budynków. Projekt łączy w sobie nowoczesną architekturę, doskonałą jakość powierzchni oraz ekologiczne rozwiązania, co potwierdza certyfikacja BREEAM na poziomie Excellent. Kompleks może również pochwalić się certyfikatem WELL Health and Safety. W ostatnim czasie na kontunuowanie współpracy z zarządzanym przez EPP biurowcem zdecydowało się czterech najemców.

Jednym z nich jest Locotranssped, który wyznacza nową jakość w usługach transportowo-spedycyjnych. Oferuje pomoc w działaniach logistycznych firmom w kraju oraz na rynkach międzynarodowych.

Jest wiele aspektów, które wpłynęły na naszą decyzję o pozostaniu w kompleksie Malta Office Park na kolejne lata. To nie tylko dogodna lokalizacja z dobrym dojazdem czy świetna okolica, która obfituje w lokale handlowo-usługowe i gastronomiczne, ale też sama przestrzeń biurowa oraz liczne udogodnienia. Nasi pracownicy mają do dyspozycji m.in. samoobsługowy serwis rowerowy i parking, z których chętnie korzystają. Doceniamy również bieżący kontakt i współpracę z zarządcą oraz organizację wydarzeń specjalnych dla najemców kompleksu. Wisienką na torcie jest utrzymanie przez biurowiec wysokich standardów ekologicznych – mówi Magdalena Roguska, Managing Director w Locotranssped.

GRENKE to wiodąca firma zajmująca się leasingiem IT dla małych i średnich przedsiębiorstw. Marka specjalizuje się w udostępnianiu oprogramowania, komputerów, sprzętu biurowego i medycznego oraz telekomunikacyjnego.

Polski producent Data System zapewnia klientom usługi z zakresu monitoringu i lokalizacji, zajmując się również produkcją oferowanych rozwiązań. Celem firmy jest optymalizacja działalności oraz wdrażanie narzędzi, które pozwolą na lokalne oszczędności.

ASTEK Polska to firma specjalizująca się w realizacji projektów informatycznych oraz outsourcingu pracowników z branży inżynieryjnej oraz IT. Doradcy realizują projekty w zakresie bankowości, ubezpieczeń, telekomunikacji, high-tech, farmacji oraz logistyki.

Cieszy nas niesłabnące zainteresowanie kompleksem Malta Office Park ze strony najemców, w szczególności, gdy nasza współpraca jest długofalowa. Oferujemy powierzchnię biurową klasy A w centralnej lokalizacji, dobrze skomunikowaną z pozostałymi częściami miasta. Wiemy, że oprócz udogodnień, zwracają oni uwagę na proekologiczne rozwiązania i relację z zarządcą. Nasz biurowiec posiada odpowiednie certyfikaty środowiskowe, a w zakresie property managementu utrzymujemy wysokie standardy. Wsłuchujemy się w potrzeby najemców i staramy bezpośrednio na nie odpowiadać. Niedługo oddamy do użytku siłownię i kantynę pracowniczą na terenie Malta Office Park, które są pożądane i oczekiwane przez współpracujące z nami firmy – komentuje Agnieszka Gola, Leasing Manager w EPP.

Malta Office Park to miejsce, gdzie biuro znaczy więcej niż budynek – najemcy, dzięki wyjątkowej lokalizacji i otaczającej ich zieleni korzystają z licznych udogodnień dostępnych wokół kompleksu. Koncepcja biura zewnętrznego nie tylko świetnie wpływa na samopoczucie użytkowników, ale również na ich kreatywność i efektywność. Właścicielami Malta Office Park są Henderson Park (70 proc. udziałów) oraz EPP (30 proc.), które odpowiada również za zarządzanie kompleksem.

