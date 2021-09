Najlepsi z najlepszych na rynku nieruchomości komercyjnych. Oto laureaci Prime Property Prize 2021 i PropTech Festival 2021!

- Cieszy mnie fakt, że jesteście Państwo z nami, zarówno codziennie czytając Propertynews.pl i Propertydesign.pl, jak i podczas wydarzeń, które organizujemy. Robimy wszystko, by dostarczyć Państwu sprawdzone i rzetelne informacje biznesowe. Mam nadzieję, iż po raz kolejny uznacie Państwo, że zarówno Property Forum, jak i jego wieczorna Gala, to dla polskiej branży nieruchomości wydarzenia ważne i prestiżowe - powiedział Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Handlowej

W kategorii Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Handlowej nominowane zostały: Dekada Nysa (Dekada Realty), Designer Outlet Warszawa - rozbudowa (ROS Retail Outlet Shopping), Galeria Wiślanka w Żorach (Błysk Investment Group), Park Polkowice w Polkowicach (Astrum/Dariusz Miłek), Swoja Olimpia we Wrocławiu (Womak Holding).

Inwestycją Roku na Rynku Powierzchni Handlowej został Designer Outlet Warszawa.

- Dziękuję wszystkim którzy oddali na nas głos. Budowa centrum handlowego w trakcie pandemii zdecydowanie nie była łatwym przedsięwzięciem, tym bardziej cieszymy się, że wszystkie nasze marki podtrzymały swoje zainteresowanie i udało nam się sfinalizować tę inwestycję - powiedział Marek Berer, DWS.

Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Biurowej

Kolejną kategorią w konkursie Prime Property Prize jest Inwestycja Roku – Rynek Powierzchni Biurowej. Tu nominowane zostały: Biurowiec Forest w Warszawie (HB Reavis), Face to Face Business Campus w Katowicach (Echo Investment), Mennica Legacy Tower w Warszawie (Golub Gethouse/Mennica Polska), Ocean Office Park w Krakowie (Cavatina Holding), Skyliner w Warszawie (Karimpol Polska).

Dobry biurowiec to taki, do którego pracownicy chcą, a nie muszą przychodzić. Jak to zrobić? Wie to Cavatina, która zaprojektowała i zbudowała najlepszy biurowiec zdaniem jury konkursu Prime Property Prize i czytelników PropertyNews.pl. W kategorii Inwestycja Roku - Rynek Powierzchni Biurowej zwyciężyła inwestycja Ocean Office Park w Krakowie od Cavatina Holding.

