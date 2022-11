Jesienią łatwiej o zmęczenie. Spadek motywacji pracownika to dla lidera szansa i powód, by podwładnym pomóc. Jakie są najlepsze sposoby motywowania pracowników? Podpowiadamy!

Jesienią i zimą spada motywacja do działania i do pracy.

To czas na działanie lidera, dopingujące pracowników.

Właściwie dobrane aktywności mobilizują zespół.

„Quiet quitting” to brak satysfakcji z pracy.

Skutkuje wycofaniem się pracownika z aktywności zawodowych.

Jesienią spada motywacja do wykonywania obowiązków. Brakuje chęci do spotykania z innymi ludźmi. Wzrasta potrzeba odpoczynku.

Jesień to czas na działania liderów w organizacji. Najlepszy moment, na wykazanie się dbałością o pracowników i umiejętnością wzbudzania motywacji.

Rolą dobrego menadżera jest wprowadzanie do zespołu pozytywnej energii i motywowanie do działania - wyjaśnia ekspert od komunikacji, Sebastian Kopiej, CEO agencji PR Commplace.

Jak zatem dobry lider walczy z jesienną chandrą pracowników?

Motywacja pracowników: po pierwsze - zgrany zespół

Pierwszym krokiem dobrego lidera jest stworzenie zgranego i zmotywowanego zespołu.

To - zdaniem kancelarii doradczej PwC - najlepsze rozwiązanie, bo prawdziwa motywacja bierze się z warunków pracy i stosunku kadry zarządzającej do każdego pracownika.

Motywacja pracowników: po drugie: zaufanie

Zaufanie jest jednym z silniejszych motywatorów do działania.

Dlatego lider powinien ufać swoim pracownikom.

Dawać jasno sprecyzowane zadania i sprawdzać, jak sobie z nimi radzą. Demotywująca jest ciągła kontrola. Dajmy zatem pracownikom wolną rękę i sprawdzajmy efekty - dodaje Sebastian Kopiej.

Jasno określone zadania zwiększają efektywność osób zatrudnionych.

Motywacja pracowników: po trzecie - wspólny czas

Kiedy za oknem plucha, warto pomyśleć o wyjeździe integracyjnym.

Dlaczego? Zdaniem eksperta to pobudzi pracowników do działania.

Jesienią każdy z nas czuje się nieco gorzej. Zorganizowanie ciekawego wyjazdu da nową energię dla całego zespołu i wprowadzi atmosferę oczekiwania - mówi ekspert z PR Commplace. - Ciekawy wyjazd integracyjny będzie motorem napędowym dla pracowników – dodaje Kopiej.

Na wyjazd sprawdzą się polskie góry. Wyglądają atrakcyjnie jesienią i dają wiele możliwości:

korzystanie z term,

spacery górskimi ścieżkami,

organizacja ogniska.

Podczas wyjazdu integracyjnego warto zadbać o team building, szczególnie, gdy na pokładzie są nowe osoby.

Motywacja pracownika: po czwarte - pieniądze

Jednym z najpopularniejszych motywatorów dla pracowników są… pieniądze.

Jednak premie okresowe nie poprawią nastrojów u zatrudnionych.

Nie motywują ich do działania.

Dodatkowe bonusy pieniężne są niezbędne, ale działają krótkoterminowo.

Brak motywacji pracowników

Wg Instytutu Gallupa tylko 17 proc. zatrudnionych Europejczyków jest naprawdę zaangażowanych w obowiązki zawodowe i czerpie z pracy satysfakcję.

Fakt, że większość pracowników nie ma motywacji do pracy niepokoi polskich pracodawców.

Na rynku słychać o trendzie „quiet quitting”.

Ciche odchodzenie - bo tak nazywane jest to zjawisko - to rezygnacja z przekonania, iż praca to stanowi ważny element życia i że warto się w nią angażować.

Quiet quitting polega na podstawowym zaangażowaniu pracowników w obowiązki zawodowe i wykonywaniu absolutnego minimum, którego wymaga pracodawca. Pracownicy nie wychodzą z dodatkowymi inicjatywami.

Motywacja pracowników: rola lidera

Dobre praktyki wskazują, że jednym z głównych zadań lidera jest motywowanie pracowników do działania.

Ta rola ma szczególne znaczenie w okresach tak trudnych jak jesień i zima.

Kiedy dobry menadżer odczuwa spadek motywacji w zespole, natychmiast podejmuje działania zaradcze.

Brak zainteresowania menadżera zwykle skutkuje dalszym spadkiem aktywności pracowników, a z czasem chęcią zmiany pracodawcy.

