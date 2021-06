Najnowszy koncept gastronomiczny restauratora Jurka Sobieniaka

W biurowcu Grzybowska Park otworzy się nowa restauracja Deska i Kreska Jurka Sobieniaka.

W transakcji firma doradcza Savills reprezentowała właściciela budynku w wynajmie powierzchni,

Umowy najmu w Grzybowska Park przedłużyło również Green Caffe Nero i salon krawiecki Cafardini, a w miejsce restauracji Casa Pablo pojawił się Tapas Gastrobar.

Jurek Sobieniak to szef kuchni i jeden z prowadzących popularnego programu telewizyjnego „m jak mięso”. Jest właścicielem restauracji Sypka Mąka oraz Sypka Mąka i Masło. Wydał książkę kulinarną o kuchni ulicznej „Street food – głód ulicy”.

Jego nowa restauracja przy ul. Grzybowskiej 5A nosi nazwę Deska i Kreska. Kulisy tworzenia restauracji w budynku Grzybowska Park przedstawione zostały w programie „Wielkie otwarcie” emitowanym na antenie Kuchnia+.

Najciekawsze biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe oraz biura serwisowane na sprzedaż lub do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Ulica Grzybowska to centrum Warszawy, czyli miejsce, gdzie ludzie nie tylko mieszkają czy pracują, ale też przyjeżdżają specjalnie po to, żeby dobrze zjeść. Mój nowy lokal z autorskim menu serwuje kuchnię śródziemnomorską, ale w wydaniu polskim. Deska i Kreska to zatem śródziemnomorska siostra popularnych restauracji, które prowadzę na Ursynowie i Żoliborzu. Zapraszam serdecznie do odwiedzenia nas i skosztowania naszych kulinarnych propozycji – mówi Jurek Sobieniak, właściciel restauracji Deska i Kreska.

Popularnym miejscem spotkań towarzyskich w budynku Grzybowska Park jest kawiarnia Green Caffe Nero, która oferuje swoim gościom najwyższej jakości kawę parzoną przez doświadczonych baristów oraz świeże jedzenie przygotowywane codziennie z regionalnych produktów. Nowych walorów kulinarnych dostarczy restauracja Tapas Gastrobar, w której można spożyć posiłek również na świeżym powietrzu, w zewnętrznym namiocie zlokalizowanym w należącym do kompleksu biurowego ogrodzie. Również Deska i Kreska dysponuje ogródkiem ze stolikami od strony ulicy Grzybowskiej. W Grzybowska Park na dłużej pozostać zdecydował się również salon mody męskiej Cafardini oferujący garnitury szyte na miarę.

1

2