Netflix stworzy nowe centrum inżynieryjne z siedzibą w niedawno otwartym biurze w Warszawie.

W grudniu ubr. prezydent Andrzej Duda spotkał się z Reedem Hastingsem, założycielem firmy Netflix.

Rozmawiano między innymi na temat dotychczasowych osiągnięć i inwestycji firmy na polskim rynku.

Netflix zapowiedział inwestycje i ofensywę nowych produkcji, które powstaną w Polsce.

Inżynierowie w Polsce będą pomagać w tworzeniu produktów, które wykorzystują wewnętrzni i zewnętrzni partnerzy kreatywni streamingowego giganta. Wszystko po to, by użytkownicy platformy Netflix z całego świata mogli oglądać takie hity, jak: Wednesday, Glass Onion: A Knives Out Mystery i The Crown.

Wybraliśmy Polskę ze względu na dostęp do świetnych specjalistów - polskie uczelnie informatyczne mają doskonałą reputację, a deweloperzy z Polski są cenionymi ekspertami, chętnie zatrudnianymi na całym świecie - poinformowała Deborah Black, Vice President, Engineering Netflix.

- Cieszymy się na tę współpracę i wierzymy, że nowe centrum pomoże nam rozbudować naszą globalną organizację technologiczną i przynieść jeszcze więcej innowacji w rozwiązaniach, które tworzymy - dodała.

Obecnie Netflix prowadzi rekrutację na inżynierów oprogramowania aplikacji biznesowych.

Przypomnijmy, Netflix otworzył biuro regionalne w Warszawie we wrześniu ubr. Pracownicy zajmują się działalnością serwisu nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

