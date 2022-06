Najpierw była fabryka. OFF Piotrkowska Center w Łodzi świętuje 11. urodziny koncertami i atrakcjami

OFF Piotrkowska Center w Łodzi zapowiada cykl imprez z okazji 11. urodzin. Ważnymi gośćmi urodzinowymi OFF-a będą deskorolkowcy. Do świętowania zaproszono też m.in. Łukasza Rostkowskiego, znanego jako L.U.C.

OFF Piotrkowska Center zaprasza na cykl jubileuszowych atrakcji.

24 czerwca odbędzie się pierwsze wydarzenie zorganizowane wraz z Teatrem Pinokio.

Z okazji 11. urodzin OFF-a, powstanie m.in. 11 pamiątkowych decków do deskorolek.

– 11 to tak zwana liczba mistrzowska, wyjątkowa. Tak jak OFF Piotrkowska Center, zatem jego 11. urodziny zasługują na wyjątkową oprawę – mówi Michał Styś, prezes OPG Property Professionals. – To również okazja, by przypomnieć, że na rewitalizację pofabrycznych murów postawiliśmy jako jedni z pierwszych w Polsce. Wzięliśmy na siebie ryzyko stworzenia kreatywnego ekosystemu, choć nie mieliśmy na to gotowych wzorców. Nie baliśmy się popełniać błędów, ponieważ z każdego szybko wyciągaliśmy wnioski – opowiada.

– Jedenastolecie to też dobry moment na zinstytucjonalizowanie aktywności kulturalnej prowadzonej w przestrzeni OFF Piotrkowska Center, dlatego powołaliśmy do życia Fundację OPG – dodaje.

Historia OFF Piotrkowska Center jest typowo łódzka. Najpierw była fabryka – konkretnie dawna fabryka Ramischa – która jak wiele innych w Łodzi ulegała stopniowej degradacji. Kulminacją upadku była „Czarna Kropa”, czyli niechlubny tytuł dla lokalizacji, które łodzianie woleliby omijać szerokim łukiem. Zaledwie kilka lat później czytelnicy National Geographic Traveler uznali to samo miejsce… za największy z Siedmiu Nowych Cudów Polski. Potem posypały się kolejne nagrody, m.in. I Nagroda dla OFF Piotrkowska Center w Konkursie TUP, za stworzenie miejsca wydarzeń kulturalnych, inicjatyw artystycznych i prospołecznych oraz budowanie przestrzeni publicznej nakierowanej na przemysł kreatywny.

Zanim jednak w 2011 roku miejsce przeszło spektakularną przemianę, przestrzeń przy ul. Piotrkowskiej 138 wypełniały bary orientalne, drobni handlarze i… rampy dla deskorolkowców.

– Skaterzy zawsze należeli do bardzo aktywnych i kreatywnych ludzi. Tak się złożyło, że paru deskorolkowców współtworzyło OFF Piotrkowska – wspomina Tomasz Frant.

– Choć dzisiaj więcej osób kojarzy mnie z prowadzenia restauracji, nieliczni wiedzą, że jestem weteranem deskorolkowym i że na miejscu restauracji Spółdzielnia prowadziłem sklep deskorolkowy. To dobrze obrazuje zmiany, jakie zaszły w tym miejscu. Kiedyś mocno undegrandowe, niszowe miejsce przekształciło się w najbardziej rozpoznawalne miejsce na rozrywkowej mapie Łodzi.

Właśnie do tego deskorolkowego wątku historii miejsca nawiąże projekt OFF THE HIP HOP, który 24 czerwca 2022 roku rozpocznie cykl urodzinowych wydarzeń w OFF Piotrkowska Center.

Pamiątkowe decki, przejazd skaterów i energia REBEL BABEL ORKIESTRA

Ważnymi gośćmi urodzinowymi OFF-a będą deskorolkowcy, którzy kiedyś gromadzili się w jego przestrzeniach aby doskonalić skaterskie triki. To oni poprowadzą muzyczny pochód, który rozpocznie się o godzinie 19.00 w Pasażu Schillera.

– Do wspólnego świętowania udało nam się zaprosić charyzmatycznego Łukasza Rostkowskiego, znanego jako L.U.C., który przyjedzie do nas ze swoim niezwykle energetycznym i żywiołowym projektem REBEEL BABEL ORKIESTRA wsparty przez wokalistę i tekściarza Adiego Nowaka – mówi Krzysztof Dudek, prezes Fundacji OPG i pomysłodawca OFF THE HIP HOP. – Tą energią i radością chcemy podzielić się ze wszystkimi łodzianami, więc zapraszamy do wspólnej zabawy w czasie plenerowego koncertu.

Łukasz L.U.C. Rostkowski to producent muzyczny, wokalista, kompozytor, autor tekstów oraz reżyser wideoklipów i koncertów nagrodzony m.in. Paszportem Polityki, Mateuszem Trójki, Wrocławską Nagrodą Muzyczną, nagrodą Ale Sztuka i dwukrotnie Yachem. Okrzyknięty przez dziennikarzy Artystą XXI wieku. Rozmach i odwaga jego produkcji, eklektyzm oraz niekonwencjonalne rozwiązania muzyczne przyniosły mu szacunek kolejnych krytyków oraz wiele doskonałych recenzji w najważniejszych magazynach kulturalnych. W muzyce celowo przekracza gatunki, tworząc na pograniczu nu jazzu, trip-hopu, hip-hopu, reggae, folku, elektroniki i klasyki.

O tym, z jaką mocą L.U.C. przenosi na publiczność muzyczną energię przekonają się zarówno ci, którzy dołączą do niego w czasie przemarszu w asyście skaterów z Pasażu Schillera na Piotrkowską 138, jak i ci, którzy zostaną na koncercie, zorganizowanym na plenerowej scenie OFF Piotrkowska Center.

Z okazji 11. urodzin OFFa, powstanie również 11 pamiątkowych decków do deskorolek. Każdy z nich będzie miał swój indywidualny numer i spersonalizowaną grafikę oraz hak do zawieszenia na ścianie. Wszystkie zostaną zaprezentowane publiczności 24 czerwca, będzie je można zdobyć w konkursach czy licytacji na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Dwie mistrzowskie jedenastki

Koncert OFF THE HIP-HOP będzie także zwieńczeniem XI edycji Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela „Podaj cegłę”!, która odbywa się nieprzerwanie od jedenastu lat w łódzkim Teatrze Pinokio. Festiwal ten jest adresowany głównie do młodych widzów, jednak nie brak w nim ciekawych propozycji dla dorosłych. Od 18 do 24 czerwca przy ulicy Kopernika odbywać się będą pokazy spektakli, spotkania autorskie i ciekawe warsztaty.

– W ostatnim czasie naszej obecności w starej siedzibie wykorzystamy dostępność dwóch scen teatralnych oraz przestrzeni warsztatowych. Z działaniami towarzyszącymi przenosimy się w przestrzeń miejską – by powoli przemieszczać się ku nowej lokalizacji tu, po sąsiedzku, do Wigencji – mówi Gabriel Gietzky, dyrektor Teatru Pinokio w Łodzi oraz dyrektor artystyczny XI Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela „Podaj cegłę!”.

To właśnie przyszłe sąsiedztwo z Teatrem Pinokio dało początek pomysłowi na muzyczne świętowanie dwóch jedenastolatków – OFF Piotrkowska Center i Międzynarodowego Festiwalu Teatralna Karuzela.