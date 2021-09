Najważniejsze usługi w biurowcu? Zobacz, co wybrali najemcy

Restauracja lub kantyna, infrastruktura rowerowa oraz bankomat i sklep spożywczy to najważniejsze dla respondentów usługi oferowane w budynku biurowym – tak wynika z badania przeprowadzonego wśród najemców budynków biurowych w portfelu nieruchomości biurowych zarządzanych przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield.

Blisko 2/3 wszystkich ankietowanych wskazało restaurację lub kantynę jako najważniejszą usługę spośród wszystkich oferowanych w budynku.

Restauracja lub kantyna

- Zdecydowana większość respondentów (66% wskazań) wybrała restaurację bądź kantynę jako najważniejszą usługę dla najemców. Wybór restauracji pokazuje, że możliwość zjedzenia ciepłego posiłku w ciągu dnia jest kluczowa dla pracowników. Wynik ankiety jest wymowny i stawia wyzwania przed właścicielami i zarządcami obiektów biurowych. W nowych obiektach powinni oni uwzględnić w planowanych powierzchniach usługowych obecność tego rodzaju przestrzeni, a istniejące obiekty bez zaplecza restauracyjnego bezwzględnie w nie doposażyć. Istotny również jest okres zasiedlania nowego budynku, który nierzadko trwa wiele miesięcy, gdzie obecność przysłowiowego "Pana Kanapki" może być znakomitym rozwiązaniem dla osób poszukujących szybkiego, niedrogiego lunchu – mówi Agnieszka Małysa-Bartos, Key Account Manager w dziale Asset Services, Cushman & Wakefield

Infrastruktura rowerowa

Na drugim miejscu znalazła się dostępność infrastruktury rowerowej, którą wskazała ponad połowa wszystkich respondentów. Duże zainteresowanie infrastrukturą rowerową jest naturalną konsekwencją obecnie panujących trendów związanych z prowadzeniem zdrowego trybu życia i ekologią, ale także wynika z chęci skrócenia czasu dojazdu do biura oraz unikania kontaktów społecznych w środkach komunikacji miejskiej w związku z pandemią COVID-19.

Na drugim miejscu wśród usług najbardziej pożądanych przez najemców jest obecność infrastruktury dla rowerzystów. Stojaki na rowery, zadaszone wiaty bądź wydzielone części parkingu podziemnego, o prysznicach i szatniach nie wspominając, to obecnie standard w budynkach biurowych. W czasie pandemii wiele osób przekonało się do dwóch kółek jako bezpiecznej alternatywy dla transportu publicznego, ponieważ rower gwarantuje zachowanie odpowiedniego dystansu. Wynik ankiety może być wskazówką dla właścicieli i zarządców starszych obiektów, w których infrastruktura rowerowa pozostawia wiele do życzenia – dodaje Agnieszka Małysa-Bartos.