Najwięcej biur budują w Krakowie i wynajmują we Wrocławiu

Największe polskie miasta regionalne już drugi raz w tym roku wyprzedziły Warszawę pod względem ilości wynajętej przestrzeni biurowej. Najbardziej aktywny był Wrocław, który odpowiadał za 37 proc. wszystkich umów podpisanych w trzecim kwartale. Na drugim miejscu znalazło się Trójmiasto, a na trzecim Kraków – wynika z najnowszego raportu CBRE. Za tak duży ruch na rynku odpowiadała przede wszystkim branża IT. Mimo pandemii od początku roku w regionach przybyło 305 tys. mkw. nowej powierzchni do pracy, czyli niemal tyle samo co w analogicznym okresie 2019 r.

W trzecim kwartale 2020 r. na ośmiu największych rynkach regionalnych (Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin) wynajęto 126,5 tys. mkw. powierzchni. To o 10 proc. więcej niż w poprzednim kwartale, ale o niemal 36 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

- W pierwszym i trzecim kwartale br. największe miasta regionalne wyprzedziły stolicę pod względem wynajętej powierzchni biurowej. W poprzednich latach nie odnotowywaliśmy takich sytuacji. Nieco więcej niż połowa wynajętej powierzchni to renegocjacje umów, a jedna trzecia dotyczyła nowych przestrzeni wraz z przednajmem. W porównaniu do drugiego kwartału wzrósł udział ekspansji, czyli umów zawieranych na dodatkową powierzchnię. To dobry sygnał dla rynku, bo pokazuje, że nadal jest miejsce na rozwój. Mimo epidemii rynki biurowe w największych polskich miastach radzą sobie dobrze – mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych w CBRE.

Od początku tego roku do użytku oddano 305 tys. mkw. nowych biur, czyli niemal tyle samo co w analogicznym okresie 2019 r. W budowie pozostaje jeszcze niemal 700 tys. mkw.

Duży ruch we wrocławskich biurowcach

Najbardziej aktywnym rynkiem w trzecim kwartale okazał się Wrocław. Podpisano tam umowy na 46,2 tys. mkw. powierzchni, co stanowiło 37 proc. całego popytu. Na podium uplasowały się także Trójmiasto (30,4 tys. mkw.) oraz Kraków (25,4 tys. mkw.).

- Wśród najemców biur w największych polskich miastach regionalnych dominowała branża IT i nowych technologii, co potwierdza jej dobrą sytuację i zapotrzebowanie na takie usługi w czasach pandemii. IT odpowiadało za jedną trzecią popytu i wynajem w sumie 41,4 tys. mkw. powierzchni do pracy. Bardzo aktywny był również sektor usług konsumenckich, który podpisał umowy na prawie 34 tys. mkw. nowych biur, co stanowiło 27 proc. całego zapotrzebowania – wskazuje Kamil Tyszkiewicz.

Najwięcej biur w Krakowie

Łącznie w największych polskich miastach regionalnych znajduje się ponad 5,7 mln mkw. powierzchni biurowej. Największym rynkiem pozostaje Kraków, który w minionym kwartale przekroczył 1,5 mln mkw. Na drugim miejscu pod względem dostępnej przestrzeni znajduje się Wrocław z ponad 1,2 mln mkw., a podium domyka Trójmiasto z 898,8 tys. mkw. miejsca do pracy.