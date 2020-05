Najwięcej biur we Wrocławiu wynajmuje sektor IT

Michał Grabikowski, dyrektor wrocławskiego biura Cresa Polska









Autor: propertynews.pl

Dodano: 06 maj 2020 13:33

Blisko 48 tys. mkw. biur wynajęto we Wrocławiu w I kw. 2020 roku. To 35 proc. średniej rocznej z lat 2015-2019 - wynika z raportu „Occupier Economics: Rynek biurowy we Wrocławiu 1 kw. 2020 r.” firmy doradczej Cresa, Największy popyt generowany był zdecydowanie ze strony sektora IT (83 proc.). Wśród rodzajów podpisanych umów przeważały renegocjacje (37 proc.) oraz wynajem na potrzeby właściciela (24 proc.).