Najwięcej biur wybudowano w Katowicach

– Rośnie ilość powierzchni biurowej w miastach regionalnych. W pierwszym kwartale br. do użytku oddano 243,5 tys. mkw., co powoduje, że łączna podaż osiągnęła niemal 6,3 mln mkw. – wynika z danych CBRE.

Niemal połowa (116,3 tys. mkw.) nowej powierzchni biurowej powstała w Katowicach.

Na kolejnych miejscach znalazły się Wrocław i Trójmiasto.

Na koniec pierwszego kwartału 2022 roku na ośmiu głównych rynkach regionalnych do wynajęcia od zaraz pozostawało ponad 970 tys. mkw. biur.

Niewynajęta powierzchnia stanowiła 15,5 proc. dostępnej przestrzeni.

- Rynki biurowe ośmiu największych miast poza Warszawą cieszą się popularnością wśród najemców. W pierwszym kwartale br. wynajęto 153 tys. mkw., czyli o 28 proc. mniej niż w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku, ale o ponad połowę więcej w porównaniu do pierwszego kwartału 2021 roku. Największą część w całym popycie stanowiły nowe umowy, włączając umowy przednajmu oraz powierzchnie na potrzeby własne właściciela nieruchomości, które objęły 73 proc. całości. Renegocjacje i przedłużenia obowiązujących kontraktów odpowiadały za 22 proc. zarejestrowanego popytu, a ekspansje za niecałe 5 proc. Choć pod względem nowej podaży prym wiodły Katowice, to największym rynkiem pozostaje Kraków i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić - mówi Kamil Tyszkiewicz, szef rynków regionalnych w CBRE.

Na koniec pierwszego kwartału br. zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w ośmiu głównych miastach regionalnych wyniosły prawie 6,3 mln mkw. Największymi rynkami biurowymi w Polsce (po Warszawie) jest Kraków z ponad 1,6 mln mkw. powierzchni, a za nim Wrocław (prawie 1,3 mln przestrzeni). Trzecie miejsce zajęło Trójmiasto, z nieco ponad 992 tys. mkw. biur.

W pierwszych trzech miesiącach 2022 roku do użytkowania oddano 16 obiektów o łącznej powierzchni 243,5 tys. mkw. Najwięcej w Katowicach (ok. 116,3 tys. mkw.), Wrocławiu (36,2 tys. mkw.) oraz Trójmieście (31,8 tys. mkw.). Łącznie niewynajętej powierzchni na wszystkich rynkach było 970,1 tys. mkw., co stanowi 15,5 proc. całej podaży. Najwięcej pustych biur jest w Katowicach (niemal 20 proc.), a najmniej w Szczecinie (3 proc.).

Katowice rozwijały się najszybciej

Rynek biurowy w stolicy Śląska to obecnie 715 tys. mkw. przestrzeni. Dzięki 116,3 tys. mkw. powierzchni oddanej do użytku w pierwszym kwartale 2022 roku, łączna podaż urosła o prawie 19 proc. To najwięcej od 2014 roku. Największe nowe inwestycje to Global Office Park, który dostarczył na rynek ponad 55 tys. mkw. biur.

- Wchodzimy na katowicki rynek z największym projektem mixed-use w regionie i po zainteresowaniu najemców widzimy, że dobrze odczytaliśmy potrzeby oraz oczekiwania firm rozwijających swoją działalność w stolicy Śląska – mówi Tomasz Zydorek, Leasing Director w Cavatina Holding.

- Już dziś obie wieże biurowe GOP wynajęte są w ponad 70 proc. Jest spore grono podmiotów, zwłaszcza z branży IT oraz nowoczesnych usług, które poszukują dużych powierzchni w najlepszych lokalizacjach, dających możliwości elastycznego dostosowania przestrzeni do specyficznych wymagań. Zależy im na stworzeniu środowiska pracy, które przyciągnie pracowników do biur – dodaje Tomasz Zydorek.

Poziom pustostanów w mieście wynosi obecnie niecałe 20 proc., a czynsze kształtują się na stałym poziomie niecałych 14 euro za mkw. za miesiąc.