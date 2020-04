Największa inwestycja biurowa w historii Yareal ma nowego najemcę

Polski oddział Solenis, producenta specjalistycznych środków chemicznych i dostawcy rozwiązań procesowych i do uzdatniania wody, wybrał na siedzibę kompleks LIXA, budowany przez Yareal w pobliżu Ronda Daszyńskiego w Warszawie.

Solenis zajmie trzy piętra o powierzchni blisko 3500 mkw. w nowo powstałym budynku B, którego budowa ma zostać ukończona jeszcze w tym roku. W ramach pierwszego etapu realizacji kompleksu LIXA powstają dwa biurowce o łącznej powierzchni 28 000 mkw.

- Cały projekt kompleksu LIXA przygotowywaliśmy z myślą o dużych najemcach, takich jak Solenis – powiedział Eric Dapoigny, prezes Yareal Polska.

W sumie na przestrzeni open space pracować będzie 200 pracowników.

- (...) To budynek zaprojektowany tak, by ludzie czuli się w nim komfortowo nie tylko podczas pracy w biurze, ale również w trakcie wyjścia na lunch, czy chwili relaksu. Nie możemy doczekać się momentu, w którym nasi pracownicy będą mogli wprowadzić się do nowego biura – mówi Katarzyna Petelska z Solenis Poland.

Kompleks biurowy LIXA to największa inwestycja biurowa w historii Yareal. Zarówno budynek B, jak i największy w kompleksie LIXA budynek A, realizowane w pierwszym etapie inwestycji u zbiegu ulic Kasprzaka i Karolkowej, będą gotowe do przyjęcia najemców w IV kwartale tego roku.

Projekt zakłada realizację w sumie trzech etapów, w których ma powstać docelowo 75 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A.

Deweloper Yareal Polska jest spółką należącą do Yareal International N.V., firmy działającej na europejskim rynku nieruchomości.