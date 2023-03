Cavatina Holding uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla Ocean Office Park B – największego obiektu w ramach powstającego na krakowskim Zabłociu wielofunkcyjnego kompleksu.

Biurowiec zlokalizowany jest przy ulicy Klimeckiego w Krakowie.

Proponuje ponad 26,5 tys. mkw. wysokiej klasy powierzchni.

Pierwsi najemcy wprowadzają się do budynku.

Pięciopiętrowy budynek Ocean Office Park B oferujący ponad 26, 5 tys. mkw. powierzchni najmu oraz ponad 470 miejsc parkingowych cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony najemców – blisko połowa dostępnej w nim przestrzeni jest już wynajęta. Jedną z firm, które skorzystają z biur w tej lokalizacji jest InPost.

Obiekt zaprojektowano z myślą o wymagających użytkownikach, ceniących wysoką jakość architektury oraz zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Biurowiec będzie wyposażony m.in. w system „Integral”, czyli narzędzie do zarządzania przestrzenią biurową, które umożliwi najemcom dostęp do kompleksowych planów przestrzeni oraz pozwoli na rejestrację recepcyjną, dysponowanie salami konferencyjnymi i miejscami parkingowymi. Dużym atutem budynku jest jego lokalizacja w doskonale skomunikowanej z resztą miasta krakowskiej dzielnicy Zabłocie.

Ocean Office Park B. Fot. Mat. pras.

Kraków stanowi zaraz po Warszawie największy rynek biurowy w Polsce i zarazem największy rynek regionalny. Uznawany jest za topową lokalizację przez firmy z sektorów usług biznesowych, IT i nowych technologii. Dlatego obserwujemy tu wysoki poziom popytu ze strony najemców szukających najwyższej klasy przestrzeni biurowych dla swoich pracowników i relokujących swoje dotychczasowe siedziby. Zainteresowanie firm Ocean Office Parkiem potwierdza, że jakość architektury, doskonała lokalizacja, nowoczesne rozwiązania technologiczne i atrakcyjne tereny zielone to elementy budujące w oczach najemców przewagę naszych inwestycji - mówi Natalia Jaglińska, Dyrektor Komercjalizacji w Cavatina Holding.

Ocean Office Park to kolejna, obok Equal Business Park i Tischnera Office, krakowska inwestycja Cavatina Holding – największego polskiego dewelopera biurowego. W ramach trzech etapów inwestycji powstanie w sumie ponad 46 tys. mkw. GLA. Do dyspozycji najemców zostanie oddanych także 6,7 tys. mkw. terenów zielonych ze strefami relaksu oraz ponad 750 miejsc parkingowych. Obecnie w budowie znajduje się trzeci obiekt należący do kompleksu – oferujący ponad 4,5 tys. mkw. powierzchni Ocean Office Park D. Wszystkie budynki powstające w ramach inwestycji będą certyfikowane w systemie BREEAM na poziomie Excellent. W ramach czwartego etapu kompleksu, Resi Capital S.A., spółka działająca w ramach Cavatina, zaoferuje także lokale mieszkaniowe.

