Największy internetowy sklep zoologiczny wchodzi do biurowca Skanska

Na nowych lokatorów czekać będą ekologiczne i nowoczesne rozwiązania w pierwszej inwestycji Skanska w Krakowie, która będzie posiadać certyfikat WELL Core&Shell. W procesie wynajmu firmie zooplus doradzali eksperci Walter Herz.

zooplus to obecnie największy internetowy sklep zoologiczny w Europie, który został założony w 1999 roku w Niemczech. Firma działa na 30 rynkach europejskich, generując sprzedaż netto na poziomie prawie 1.8 mld euro w 2020 roku. zooplus jest notowany na giełdzie we Frankfurcie i wchodzi w skład indeksu giełdowego SDAX, obejmującego 70 małych i średnich spółek w Niemczech. Sukcesy odnoszone są także w Polsce, gdzie sklep internetowy należy do jednego z największych e-sklepów specjalistycznych z szacowaną sprzedażą netto na poziomie ponad 700 mln zł w roku 2020. Biuro zooplus w Krakowie zatrudnia obecnie ponad 130 osób z czego ponad połowa to specjaliści technologii informatycznych. Znajduje się też tutaj centrum wsparcia rozwoju zooplus na rynkach CEE, a także specjaliści z różnych działów biznesowych pracujący dla rozwoju całej grupy zooplus. Firma rośnie bardzo dynamicznie, więc potrzebuje większej przestrzeni dla nowych pracowników.

– Kompleks High5ive już od momentu rozpoczęcia budowy pierwszego etapu cieszył się dużym zainteresowaniem najemców i konsekwentnie stawał się wyborem wielu międzynarodowych firm. Dziś do tego grona dołącza zooplus. Sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w ubiegłym roku sprawiła, że proces uzgodnień technicznych i negocjacji umowy najmu odbywał się w całości on-line. Dzięki zaangażowaniu i profesjonalizmowi wszystkich stron, udało się go przeprowadzić bardzo sprawnie - mówi Marek Stasieńko, Dyrektor ds. Wynajmu w spółce biurowej Skanska. – Jesteśmy przekonani, że budynek wraz z jego wszystkimi udogodnieniami, będzie dla zooplus i jej pracowników idealnym miejscem do dalszego rozwoju biznesu – dodaje Marek Stasieńko.

– Komfort pracy i zadowolenie pracowników od zawsze były naszym priorytetem. Dbamy o to, aby zooplus był miejscem, w którym można poczuć się dobrze i efektywnie pracować. Oprócz wyjątkowej atmosfery, która panuje w naszych zespołach, stawiamy na wysokiej jakości przestrzeń i dobrze skomunikowaną, dogodną dla wszystkich lokalizację – mówi Barbara Sadowska, Dyrektor Regionu CEE w firmie zooplus. – Nasza nowa siedziba w prestiżowym kompleksie High5ive doskonale spełnia te zadania. Jesteśmy pewni, że zostanie doceniona zarówno przez naszych pracowników, jak i gości – dodaje.