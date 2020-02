Największy inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej powiększył swoje polskie portfolio o ponad 250 000 mkw.

To był rok imponujących wzrostów dla Globalworth. Spółka zanotowała również bardzo dobre wyniki związane z wynajmem powierzchni podpisując umowy na łączną powierzchnię blisko 95 000 mkw.

Globalworth rozpoczął 2019 rok jako największy właściciel nieruchomości komercyjnych w Polsce, a kolejne miesiące przynosiły kolejne imponujące akwizycje biurowe. W kwietniu do portfela spółki trafiły warszawski wieżowiec Warsaw Trade Tower oraz kompleks Rondo Business Park w Krakowie. W lipcu Globalworth sfinalizował zakup Retro Office House we Wrocławiu i Silesia Star w Katowicach. W listopadzie spółka zabezpieczyła nabycie biurowców Chmielna 89 w Warszawie i Tischnera Office w Krakowie. Natomiast tuż przed końcem roku, Globalworth do listy zakupów dodał jeden z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych projektów biurowych w Polsce – krakowski Podium Park.

Mamy za sobą doskonały rok, w którym kupiliśmy i zabezpieczyliśmy umową przedwstępną siedem projektów biurowych o łącznej wartości docelowej około 590 mln euro po zakończeniu toczących się procesów budowlanych. Nowe budynki wpisują się w przyjętą przez Globalworth strategię inwestowania z dbałością o społeczność obecnych i przyszłych najemców. Obiekty w najlepszych lokalizacjach, zielone i technologiczne rozwiązania, a także komfort społeczności najemców to wspólny mianownik nieruchomości z portfolio Globalworth – mówi Łukasz Duczkowski, dyrektor ds. inwestycji w Globalworth w Polsce.

W 2019 roku spółka zanotowała bardzo dobre wyniki związane z wynajmem powierzchni. Zespół leasingowy Globalworth w Polsce podpisał w ubiegłym roku umowy na łączną powierzchnię blisko 95 000 mkw. Największe z nich to kontrakty podpisane m.in. z AXA w budynku Warsaw Trade Tower (13 000 mkw.) czy IBM w A4 Business Park w Katowicach (9 000 mkw.)

Mamy fantastycznych klientów, cały czas pracujemy nad rozwojem społeczności najemców, która w Polsce liczy już ponad 110 tysięcy osób przebywających każdego dnia w naszych budynkach. Blisko 95 000 mkw. wynajętych w ubiegłym roku to doskonały wynik naszego działów leasingu i zarządzania nieruchomościami. To jednocześnie dowód zaufania ze strony dotychczasowych najemców przedłużających umowy, którzy dobrze się czują w naszych budynkach. Z kolei nowi najemcy bardzo wyraźnie pokazują, że podczas procesu wyboru nowej lokalizacji biura dużą uwagę przywiązują do oczekiwań ich pracowników mówi Grzegorz Strutyński, dyrektor komercyjny Globalworth w Polsce.

Wśród najemców obecnych z obiektach Globalworth w Polsce można znaleźć czołowe firmy ze świata IT i fintech, jak Revolut, IBM, Google, Nokia czy F-Secure i JAMF, a także liczne instytucje oraz firmy analityczne.

Po dwóch i pół roku działalności na polskim rynku Globalworth ma w portfelu 22 inwestycje, których wartość przekracza 1,6 mld euro. Nabyte dotąd nieruchomości są istotne dla lokalnych społeczności i kryją w sobie olbrzymi potencjał. Globalworth inwestuje nie tylko w Warszawie, ale też w Gdańsku, Łodzi, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu. Charakterystyczna dla podejmowanych inwestycji jest doskonała lokalizacja, dostępność komunikacji publicznej, bliskość komplementarnych udogodnień dla najemców i ścisła integracja z koncepcją urbanistyczną miasta.